Brezilya 'saldırıya uğrayabiliriz' korkusuyla Türkiye kararını duyurdu! Gemiler peş peşe yola çıktı
Brezilya Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (MAPA), Ortadoğu'da yaşanan savaşın ardından büyük kriz çözmek amacıyla Türkiye'nin kapısını çaldı.
Brezilya Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (MAPA), Türkiye ile hayvansal ürünlerin uğraksız geçişini ve depolanmasını kapsayan yeni bir veteriner sağlık sertifikası üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bu gelişme, küresel deniz ticaret yollarındaki krizlerin ortasında Türkiye’yi Brezilya için “stratejik bir dağıtım merkezi” konumuna getiriyor.
Brezilya basınında yayınlanan haberlere göre, Husiler nedeniyle Kızıldeniz ve ABD – İsrail – İran savaşı nedeniyle de Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik riskleri nedeniyle Brezilya çıkışlı kargo gemilerinin rotalarını değiştirmek zorunda kaldığını belirtilirken, çözümün ise doğrudan riskli bölgelere girmek yerine, ürünlerin Türk limanlarına getirilmesi olarak belirlendiği bildirildi.
Buna göre, gemiyle Türkiye’ye gelen hayvansal ürünler, burada geçici olarak depolanabilecek veya Türkiye üzerinden güvenli kara / deniz yollarıyla Ortadoğu ve Orta Asya pazarlarına sevk edilecek.
Doğrudan gemi trafiğini de etkileyecek bir adım olarak görülen gelişmenin, Brezilya menşeli dondurulmuş et ve süt ürünlerini taşıyan konteyner gemilerinin Türkiye’deki aktarma limanlarında yoğunluk ve dolasıyla da katma değer yaratacağı belirtiliyor. Şu an olarak net liman isimleri belirlenmemiş olsa da, Mersin, Ambarlı ve Kocaeli’nin öne çıktığı ifade ediliyor
Brezilya’nın Ankara Büyükelçiliği ve ticari ataşeliğin yaptığı açıklamalara göreyse, bu sertifika anlaşması ile daha önce karşılaşılan gümrük ve sağlık engelleri aşıldı.
KAYNAK: HABER DENİZDE
