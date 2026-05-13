Ortalığın karışık olmasından istifade ettiler: İran ülke topraklarına sızma girişiminde bulundu
ABD ile İran arasındaki savaşta ateşkes sürerken Devrim Muhafızları'nın bölge ülkelerden birine sızma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.
Kuveyt İçişleri Bakanlığı, salı günü İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı dört kişinin ülkeye deniz yoluyla sızmaya çalışırken yakalandığını açıkladı. Haberi devlet haber ajansı KUNA duyurdu. Bakanlık, sızmaya çalışan kişilerle yaşanan çatışmada Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'nden bir askerin yaralandığını da bildirdi.
Kuveyt daha sonra İran'ın büyükelçisini çağırarak, "Devrim Muhafızları tarafından Bubiyan Adası'na sızma girişimi" nedeniyle kendisine protesto notası verdi. Bubiyan Adası, Kuveyt'in kıyı adaları zincirinin en büyüğü olup Körfez'in kuzeybatısında yer alıyor.
Kuveyt, olayı düşmanca bir eylem olarak kınadı ve BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca egemenliğini savunma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.
Suudi Arabistan da salı günü İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı dört kişinin deniz yoluyla Kuveyt'e sızma girişimini kınadı.
Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Krallık, kardeş Kuveyt'e karşı düşmanca eylemler gerçekleştirmek amacıyla Devrim Muhafızları'na bağlı silahlı bir grubun Kuveyt'in Bubiyan Adası'na sızmasını kınıyor" ifadelerini kullandı.
Açıklamada ayrıca, "Kuveyt'in egemenliğine zarar veren bu saldırıların" reddedildiği bir kez daha vurgulandı ve "bu tür ihlallerin bölgede barış ve istikrarı yeniden tesis etmeye yönelik uluslararası çabaları baltaladığı" belirtildi.
Kaynak: Mepanews
