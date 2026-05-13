  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Doğaseverlerin yeni rotası oldu! Munzur Dağları’nın eteklerinde saklı cennet Ortalığın karışık olmasından istifade ettiler: İran ülke topraklarına sızma girişiminde bulundu Kanlar içinde kalmıştı! Bayhan'ın şok eden Survivor açıklaması! “Ne Kürdistan’ı lan” demişti! Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi çılgına çevirecek sözler ‘İstihbaratın başındaki adam sürekli içiyor’ FBI Direktörü Patel’den ‘sarhoş’ açıklaması Brent petrol 106 dolar seviyesinde: Piyasalarda belirsizlik sürüyor Faizsiz taksitle T10F ve T10X imkanı! İşte yeni fiyatlar! Emeklilerin kurban bayramı ödeme takvimi tarihi oldu Alman otomotiv sektörü çöküyor
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Ortalığın karışık olmasından istifade ettiler: İran ülke topraklarına sızma girişiminde bulundu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ortalığın karışık olmasından istifade ettiler: İran ülke topraklarına sızma girişiminde bulundu

ABD ile İran arasındaki savaşta ateşkes sürerken Devrim Muhafızları'nın bölge ülkelerden birine sızma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

#1
Foto - Ortalığın karışık olmasından istifade ettiler: İran ülke topraklarına sızma girişiminde bulundu

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, salı günü İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı dört kişinin ülkeye deniz yoluyla sızmaya çalışırken yakalandığını açıkladı. Haberi devlet haber ajansı KUNA duyurdu. Bakanlık, sızmaya çalışan kişilerle yaşanan çatışmada Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'nden bir askerin yaralandığını da bildirdi.

#2
Foto - Ortalığın karışık olmasından istifade ettiler: İran ülke topraklarına sızma girişiminde bulundu

Kuveyt daha sonra İran'ın büyükelçisini çağırarak, "Devrim Muhafızları tarafından Bubiyan Adası'na sızma girişimi" nedeniyle kendisine protesto notası verdi. Bubiyan Adası, Kuveyt'in kıyı adaları zincirinin en büyüğü olup Körfez'in kuzeybatısında yer alıyor.

#3
Foto - Ortalığın karışık olmasından istifade ettiler: İran ülke topraklarına sızma girişiminde bulundu

Kuveyt, olayı düşmanca bir eylem olarak kınadı ve BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca egemenliğini savunma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

#4
Foto - Ortalığın karışık olmasından istifade ettiler: İran ülke topraklarına sızma girişiminde bulundu

Suudi Arabistan da salı günü İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı dört kişinin deniz yoluyla Kuveyt'e sızma girişimini kınadı.

#5
Foto - Ortalığın karışık olmasından istifade ettiler: İran ülke topraklarına sızma girişiminde bulundu

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Krallık, kardeş Kuveyt'e karşı düşmanca eylemler gerçekleştirmek amacıyla Devrim Muhafızları'na bağlı silahlı bir grubun Kuveyt'in Bubiyan Adası'na sızmasını kınıyor" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Ortalığın karışık olmasından istifade ettiler: İran ülke topraklarına sızma girişiminde bulundu

Açıklamada ayrıca, "Kuveyt'in egemenliğine zarar veren bu saldırıların" reddedildiği bir kez daha vurgulandı ve "bu tür ihlallerin bölgede barış ve istikrarı yeniden tesis etmeye yönelik uluslararası çabaları baltaladığı" belirtildi.

#7
Foto - Ortalığın karışık olmasından istifade ettiler: İran ülke topraklarına sızma girişiminde bulundu

Kaynak: Mepanews

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Fidan korkutan senaryoyu açıkladı
Gündem

Bakan Fidan korkutan senaryoyu açıkladı

Al Jazeera kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Ateşkesin alternatifi, savaşa geri dönmek ve kimse b..
Ersan Şen CHP’ye kalkan olayım derken ekranda rezil oldu!
Siyaset

Ersan Şen CHP’ye kalkan olayım derken ekranda rezil oldu!

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programına konuk olan Prof. Dr. Ersan Şen, CHP'yi savunayım derken ekranlarda rezil oldu.

Akit yazdı, LGBT destekçisi Merve listeden çıkarıldı
Gündem

Akit yazdı, LGBT destekçisi Merve listeden çıkarıldı

Yeniakit.com.tr’nin 8 Mayıs’ta yayınladığı “AK Gençlik konserinde LGBT sevici” başlıklı haberle büyük bir yanlıştan dönüldü. Sapkın homoları..
Tutuklu Tanju Özcan hakkında flaş gelişme
Gündem

Tutuklu Tanju Özcan hakkında flaş gelişme

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu CHP'li Ta..
BAE'den flaş karar! Terör listesine alındılar
Dünya

BAE'den flaş karar! Terör listesine alındılar

Birleşik Arap Emirlikleri, Hizbullah ile bağlantılı 16 kişi ve 5 kuruluşu terör listesine aldığını duyurdu.

Belçika Savunma Bakanı tersane ziyaretinde hayranlığını gizleyemedi
Gündem

Belçika Savunma Bakanı tersane ziyaretinde hayranlığını gizleyemedi

Belçika Kraliçesi Mathilde’nin 400 kişilik ekibiyle birlikte Türkiye’ye gelen Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, Türk tersanelerini incele..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23