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Hayat-Aktüel
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Bozulmuş gıda ürünleri imha edildi

2022-05-15 16:47:53
Bozulmuş gıda ürünleri imha edildi

Şanlıurfa-Haliliye'de zabıta ekipleri, denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş ve küflenmiş gıda ürünlerini imha etti.

#1
Foto - Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki rutin denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda market ve bakkallarda denetim yapan ekipler, iş yerlerinin ruhsatını, hijyen kurallarına uyup uymadıklarını ve ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etti.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki rutin denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda market ve bakkallarda denetim yapan ekipler, iş yerlerinin ruhsatını, hijyen kurallarına uyup uymadıklarını ve ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etti.

#2
Foto - Denetimlerde, küflenmiş 97 kilogram domates salçası, 93 kilogram zeytin, 85 kilogram turşu, 63 kilogram peynir, 36 kilogram kuru yemiş, 25 kilogram pestil, 27 kilogram cevizli sucuk ile son kullanma tarihi geçmiş gazlı içecekler, cips ve hazır çorbaların aralarında bulunduğu 4 bin 120 ürüne el konuldu. El konulan ürünler, ekipler tarafından imha edildi.

Denetimlerde, küflenmiş 97 kilogram domates salçası, 93 kilogram zeytin, 85 kilogram turşu, 63 kilogram peynir, 36 kilogram kuru yemiş, 25 kilogram pestil, 27 kilogram cevizli sucuk ile son kullanma tarihi geçmiş gazlı içecekler, cips ve hazır çorbaların aralarında bulunduğu 4 bin 120 ürüne el konuldu. El konulan ürünler, ekipler tarafından imha edildi.

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