Haber Merkezi Giriş Tarihi: Boyun fıtığında tedavi gecikmesine dikkat!
Fizyoterapist Mehmet Ateş, boyun fıtığı vakalarının artmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, "Boyun fıtığı yaşayan hastalar genellikle ilk belirtileri hafife alarak tedaviye geç başlıyorlar. Bu da ilerleyen dönemde sinir basısının artmasına ve kalıcı hasarlara yol açabiliyor." dedi. Boyun fıtığı vakalarının artış nedeni, teknoloji kullanımı sırasında yapılan hatalar, erken tanı ve ameliyatsız tedavi yöntemleri hakkında Fizyoterapist Mehmet Ateş, İLKHA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu.