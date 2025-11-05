Boyun fıtığında tedavi gecikmesine dikkat!

"Sinir köklerine baskı yapıldığında elde, kolda veya parmaklarda uyuşma hissi olur" Ateş, boyun fıtığı yaşayan hastaların genellikle bazı durumları göz ardı ettiklerini belirterek, "Boyun fıtığı yaşayan hastalar genellikle ilk belirtileri hafife alarak tedaviye geç başlıyorlar. Bu da ilerleyen dönemde sinir basısının artmasına ve kalıcı hasarlara yol açabiliyor. En sık göz ardı edilen belirtiler şunlardır: Hafif boyun veya ense ağrısı. Hastalar genellikle ‘Yorgunluktan, üşütmeden ya da yastıktan oldu’ diyerek geçiştirir. Oysa bu ağrılar, fıtığın başlangıç sinyali olabilir. Kol, omuz veya parmaklarda uyuşma ve karıncalanma meydana gelebilir. Boyun fıtığı sinir köklerine baskı yaptığında elde, kolda veya parmaklarda uyuşma hissi olur. Ancak birçok kişi bu durumu kan dolaşımı bozukluğu sanıp önemsemez. Eldeki kavrama gücünde azalma, eşyaları sık sık düşürme, omuz kaldırmada zorlanma gibi belirtiler sinir sıkışmasının göstergesidir. Fakat hasta genelde ‘Geçici güçsüzlük’ zanneder. Boyun hareket ettikçe ağrının artması veya başın belirli pozisyonlarda rahatlayıp bazılarında şiddetlenmesi, erken dönemde fark edilse tedavi çok kolay olur. Ama genellikle ‘Migren’ veya ‘Gerilim baş ağrısı’ sanılır. Boyun fıtığı bazı durumlarda omurilik basısına yol açarak denge ve koordinasyon sorunlarına neden olur. Hastalar bunu da çoğu zaman ‘Tansiyon’ veya ‘Kulak’ problemi zanneder." ifadelerini kullandı.