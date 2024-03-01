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Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Muhtar adayına "cinsel içerikli fotoğraf" şoku! Meğer…

2024-03-01 15:11:42
Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Muhtar adayına “cinsel içerikli fotoğraf” şoku! Meğer…

Hatay’da, yaptığı görüntülü telefon görüşmesi sonrası ekran fotoğrafındaki yüzü cinsel içerikli fotoğrafların üzerine montajlanan muhtar adayı İsmail Bayır, dolandırıcılar tarafından 20 bin euro istenerek itibar suikastına uğradı.

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Foto - Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Muhtar adayına "cinsel içerikli fotoğraf" şoku! Meğer…

31 Mart yerel seçimlerine 1 ay gibi kısa bir süre kala muhtar ve belediye başkan adayları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay’ın Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi’nde yaşayan İsmail Bayır da ömrünün geçtiği mahallesine hizmet için kolları sıvadı. Yaptırdığı afişlerde ve sosyal medya paylaşımlarında telefon numarasını paylaşan Bayır, geçtiğimiz günlerde gelen görüntülü telefon görüşmesiyle hayatının şokunu yaşadı. Bayır’ın tanımadığı numarayla yaptığı 4 saniyelik görüntülü görüşmede ekran fotoğrafı alındı ve cinsel içerikli fotoğrafların üzerine montajlandı. Sosyal medya üzerinden fotoğrafların paylaşılmasıyla tehdit edilen Bayır’ı arayan dolandırıcılar, 20 bin euro para istediler. ￼Dolandırıcıların tuzağına düşmeyen Bayır, dolandırıcıların ‘bittin, muhtar olamayacaksın bu gidişle’ mesajları arasında durumu polis ekipleriyle paylaştı. Dolandırıcılara para kaptırmadan yakayı kurtarmayı başaran Bayır, muhtar ve belediye başkan adaylarını bu tip dolandırıcılıklara karşı uyardı.

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Foto - Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Muhtar adayına "cinsel içerikli fotoğraf" şoku! Meğer…

Yaptığı telefon görüşmesi sonrası sonra 20 bin euro istemek için dolandırıcıların kendisini aradığını ifade eden Bayır, “Ben konteynerimdeyken bir görüntülü arama geldi ve 3-4 saniye sürdü. Ekran fotoğrafını kaydettiler ve bunu cinsel içerikli fotoğrafın üzerine montajlamışlar. Beni bununla tehdit etmeye başladılar. Bana ‘ya 20 bin euro ödersin ya da bunları sosyal medyada yayınlarız’ dediler. 'Muhtar olamayacaksın, seni mahvedeceğiz, hayatın mahvolacak' ya da '20 bin euro ödersen bu kayıtları sileceğiz' dediler. Ben buna istinaden 'tamam' dedim, bu fotoğrafları yayınlamakla tehdit etmeye devam ettiler. Ben bunları oyalama taktiği uygulayarak karakola gittim. Polis arkadaşlar da yardımcı oldular, herhangi bir para vermedim” dedi. ￼Yapılan dolandırıcılık yöntemiyle vatandaşların itibarıyla oynanmak istediğine dikkat çeken Bayır, “Ben şu anda muhtarlığa adayım, bizim mahalle büyük bir mahalle. Tanınan bir ailenin çocuğuyum, kişiliğimiz de bilinir. Beni bu şekilde vurmaya çalıştılar. Benim böyle fotoğraflarımı montajlayıp, şantajla ve tehditle yıldıracaklarını zannediyorlarsa yanılıyorlar. Bunu yapamayacaklar, güçleri yetmeyecek. Diğer muhtar adayı arkadaşlar da sakın bu tür aramalara itibar etmeyiniz. Buna çok dikkat ediniz” ifadelerini kullandı.

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