Böyle rezalet görülmedi! Bırakın artık şu timsah gözyaşlarını be! Sizde hiç mi utanma yok

Tamam "yasadışıdır" da ne yapacaksınız? Bu tablo şunu gösteriyor: ABD'nin başını çektiği Batı Bloku, İsrail'in arkasında duracak ve soykırıma varan katliamlarına ses çıkarmayacak. Hatta savaşı daha da derinleştirerek biraz olsun ömürlerini uzatmaya çalışacaklar. Ancak çok kutuplu bir dünyaya giderken, Batı Bloku'nun bunu başarması hiç kolay görünmüyor. Hem Batı'daki sivil kamuoyunda hem de dünyanın yeni güç merkezi olacak ülkelerde ciddi bir tepki var. Çünkü sadece Gazze'de olanlardan dolayı değil, dünyada 1950'den sonra Vietnam'dan Latin Amerika'ya, Irak'tan Ukrayna'ya, Libya'dan Afganistan'a gittiği her yere kan ve gözyaşı götüren ABD'ye karşı müthiş bir öfke birikmiş durumda. Aynı zamanda, ABD'ye karşı bir şey yapılamadığı için de derin bir pişmanlık duygusu var.