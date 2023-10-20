2023-10-20 12:10:30 Böyle rezalet görülmedi! Bırakın artık şu timsah gözyaşlarını be! Sizde hiç mi utanma yok
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, “ABD'nin başını çektiği Batı Bloku, İsrail'in arkasında duracak ve soykırıma varan katliamlarına ses çıkarmayacak. Hatta savaşı daha da derinleştirerek biraz olsun ömürlerini uzatmaya çalışacaklar” ifadelerini kullandı. “Artık kimse, ABD'nin ve Batı'nın demokrasi, hukuk ve özgürlük vaadine inanmıyor. İnsanlık açısından bu anlamlı kazanımları ne yazık ki Batı kendi elleriyle kirletti. İmza attıkları Cenevre Sözleşmesi dâhil bütün kazanımları hiçleştirdi” diyen Övür, yazısında şunları kaydetti: