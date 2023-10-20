  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
8
Böyle rezalet görülmedi! Bırakın artık şu timsah gözyaşlarını be! Sizde hiç mi utanma yok

2023-10-20 12:10:30
Böyle rezalet görülmedi! Bırakın artık şu timsah gözyaşlarını be! Sizde hiç mi utanma yok

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, “ABD'nin başını çektiği Batı Bloku, İsrail'in arkasında duracak ve soykırıma varan katliamlarına ses çıkarmayacak. Hatta savaşı daha da derinleştirerek biraz olsun ömürlerini uzatmaya çalışacaklar” ifadelerini kullandı. “Artık kimse, ABD'nin ve Batı'nın demokrasi, hukuk ve özgürlük vaadine inanmıyor. İnsanlık açısından bu anlamlı kazanımları ne yazık ki Batı kendi elleriyle kirletti. İmza attıkları Cenevre Sözleşmesi dâhil bütün kazanımları hiçleştirdi” diyen Övür, yazısında şunları kaydetti: 

#1
Foto - Böyle rezalet görülmedi! Bırakın artık şu timsah gözyaşlarını be! Sizde hiç mi utanma yok

“İsrail yine bir terör devletine yakışanı yaptı. Bir gün önce bahçesinde onlarca çocuğun oynadığı, yüzlerce kadın ve yaşlının sığındığı bir hastaneyi bombaladı.  Günlerdir "vuracağım" dedi ve dünyanın gözünün içine baka baka da bunu yaptı. Savaş veya insanlık suçu, katliam veya soykırım ne dersek diyelim, İsrail umursamıyor. Biliyor ki, arkasında uçak gemileriyle, milyar dolarlık desteğiyle ABD ve Batı Bloku var. Baksanıza Biden, İsrail'in işlediği savaş suçundan hiç utanç duymadan Netanyahu'nun elini sıktı. 

#2
Foto - Böyle rezalet görülmedi! Bırakın artık şu timsah gözyaşlarını be! Sizde hiç mi utanma yok

Ona göre İsrail, aslında ABD demekti. Yıllar önce İsrail'in bir "vekâlet devleti" olduğunu bizzat o söylemişti:  "Eğer orada bir İsrail olmasaydı, ABD gidip bölgedeki çıkarlarını korumak için bir İsrail icat etmek zorunda kalırdı."  Bu Batı emperyalizmi ile Doğu'nun ve mazlum halkların kavgasıydı.  Bu yüzden sadece ABD değil, Batı Bloku da ağırlıkla İsrail'in yanında hizalandı. 

#3
Foto - Böyle rezalet görülmedi! Bırakın artık şu timsah gözyaşlarını be! Sizde hiç mi utanma yok

Onlar için Gazze'de 2 milyonu aşkın insanın susuz, gıdasız ve elektriksiz bırakılması, şehre bombaların yağması ve en sonunda kendilerine ait Anglikan Kilisesi'nin işlettiği El Ehli Baptist Hastanesi'nde 500 insanın katledilmesi hiç önemli değildi.  Öyle olduğu için Almanya'nın sosyal demokrat Başbakanı Olaf Scholz, bir zavallı gibi katliamcı Netanyahu'ya koştu, destek vereceğini açıkladı. Onun Almanların Nazi geçmişini hatırlatmasına da en azından, "Sizin yaptıklarınız da farklı değil" diyemedi. 

#4
Foto - Böyle rezalet görülmedi! Bırakın artık şu timsah gözyaşlarını be! Sizde hiç mi utanma yok

Ama en vahimi, hastanenin bombalanması üzerine timsah gözyaşları dökmesiydi:  "Masum siviller yaralandı ve öldürüldü. Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerin aileleriyle..."  Benzerini Kanada Başbakanı Justin Trudeau da söyledi:  "Gazze'den gelen haberler korkunç, yıkıcı ve kabul edilemez, hastaneye saldırmak yaşadışıdır." 

#5
Foto - Böyle rezalet görülmedi! Bırakın artık şu timsah gözyaşlarını be! Sizde hiç mi utanma yok

Tamam "yasadışıdır" da ne yapacaksınız?  Bu tablo şunu gösteriyor: ABD'nin başını çektiği Batı Bloku, İsrail'in arkasında duracak ve soykırıma varan katliamlarına ses çıkarmayacak. Hatta savaşı daha da derinleştirerek biraz olsun ömürlerini uzatmaya çalışacaklar.  Ancak çok kutuplu bir dünyaya giderken, Batı Bloku'nun bunu başarması hiç kolay görünmüyor. Hem Batı'daki sivil kamuoyunda hem de dünyanın yeni güç merkezi olacak ülkelerde ciddi bir tepki var. Çünkü sadece Gazze'de olanlardan dolayı değil, dünyada 1950'den sonra Vietnam'dan Latin Amerika'ya, Irak'tan Ukrayna'ya, Libya'dan Afganistan'a gittiği her yere kan ve gözyaşı götüren ABD'ye karşı müthiş bir öfke birikmiş durumda. Aynı zamanda, ABD'ye karşı bir şey yapılamadığı için de derin bir pişmanlık duygusu var. 

#6
Foto - Böyle rezalet görülmedi! Bırakın artık şu timsah gözyaşlarını be! Sizde hiç mi utanma yok

İşte Gazzeli çocukların gözlerindeki derin acı, dünyada biriken o duyguyu patlattı.  Artık kimse, ABD'nin ve Batı'nın demokrasi, hukuk ve özgürlük vaadine inanmıyor. İnsanlık açısından bu anlamlı kazanımları ne yazık ki Batı kendi elleriyle kirletti. İmza attıkları Cenevre Sözleşmesi dâhil bütün kazanımları hiçleştirdi.  Şimdi herkesin merak ettiği soru şu: İnsanlığın bu haklı öfkesine kim veya kimler öncülük edecek ve ABDİsrail ittifakı nasıl durdurulacak? 

#7
Foto - Böyle rezalet görülmedi! Bırakın artık şu timsah gözyaşlarını be! Sizde hiç mi utanma yok

Dünyanın birçok ülkesinde, halklarda böyle bir arayış var ama somut bir adım yok. Birleşmiş Milletler zaten etkisiz durumda. Acaba, "Dünya beşten büyüktür" diyen Başkan Erdoğan'ın şu sözleri yeni bir çıkışın işareti olabilir mi?  "Bu bir savaş değil katliamdır. Sivil insanları öldürmek ancak örgüt refleksidir. Devlet gibi davranmazsa örgüt muamelesi görür!"  Örgüt muamelesi yapılan İsrail'i dünyada yalnızlaştırmak için de çok değil, 40-50 ülke temsilciliğini çekse çok şey değişir.”

İsrail'e kötü haber: İnceleme altına alındı
Gündem

İsrail'e kötü haber: İnceleme altına alındı

Moody's'ten yapılan açıklamada, daha önce not görünümünün "durağan" olduğu, İsrail-Filistin arasında yaşanan "beklenmedik ve şiddetli" çatış..
Netenyahu'nun elleri cebinde karşıladığı Sunak'tan skandal Filistin açıklaması!
Gündem

Netenyahu'nun elleri cebinde karşıladığı Sunak'tan skandal Filistin açıklaması!

Netenyahu'nun elleri cebinde karşıladığı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Suudi Arabistan’ı ziyaret etti.
Sanatınız batsın! Masum Filistinliler can, şarkıcılarımız para derdinde
Gündem

Sanatınız batsın! Masum Filistinliler can, şarkıcılarımız para derdinde

Türkiye'nin Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybeden masum Filistinli siviller için 3 günlük yas ilan etmesi şarkıcı Zeynep Bastık'..
Diğerleri mültecileri denize gömüyor, o ülke kapımız açık dedi!
Gündem

Diğerleri mültecileri denize gömüyor, o ülke kapımız açık dedi!

İskoçya Başbakanı Humza Yousaf, uluslararası topluma Gazze halkı için dünya genelinde bir mülteci programına katılmaları için çağrı yaptı...
MEB'ten yas ilanından ardından flaş karar! Tüm okullarda yapılacak
Eğitim

MEB'ten yas ilanından ardından flaş karar! Tüm okullarda yapılacak

MEB kararıyla, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için yarın ülke genelindeki okull..
Rus asıllı ABD vatandaşı kadın 'yabancı ajan' diye ülkeye bildirildi! Gazeteci Tataristan'da gözaltına alındı
Dünya

Rus asıllı ABD vatandaşı kadın 'yabancı ajan' diye ülkeye bildirildi! Gazeteci Tataristan'da gözaltına alındı

ABD'li Radio Free Europe/Radio Liberty editörü Alsu Kurmaşeva, bu yıl Rusya'da tutuklandı. kararının ardından böylelikle ikinci ABD'li gazet..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23