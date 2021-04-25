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Böyle olay görülmedi! Mezarı çaldılar

2021-04-25 17:47:29
Böyle olay görülmedi! Mezarı çaldılar

Sakarya'nın Geyve ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. İlçeye dadanan hırsızlar mezarları çalmaya başladı.

#1
Foto - Sakarya’da mezar hırsızlığı ile gündeme gelen Geyve ilçesinde akılara durgunluk veren olaya bir yenisi daha eklendi. 77 yaşında vefat eden Nedime Tan’ın da mezarı çalındı. Kendisine gelen 'Annenin mezarı çalınmış' telefonuyla şaşkına dönen Rıdvan Tan, “Annenin mezarı çalındı dediler kafa mı geçiyorsunuz dedim. Ölülerimize rahat yok, ihtiyacın varsa parasını verelim, mezarı ne elliyorsun

Sakarya’da mezar hırsızlığı ile gündeme gelen Geyve ilçesinde akılara durgunluk veren olaya bir yenisi daha eklendi. 77 yaşında vefat eden Nedime Tan’ın da mezarı çalındı. Kendisine gelen 'Annenin mezarı çalınmış' telefonuyla şaşkına dönen Rıdvan Tan, “Annenin mezarı çalındı dediler kafa mı geçiyorsunuz dedim. Ölülerimize rahat yok, ihtiyacın varsa parasını verelim, mezarı ne elliyorsun" diyerek duruma tepki gösterdi.

#2
Foto - Sakarya'nın Geyve ilçesi mezar hırsızlarıyla gündemden düşmüyor. Bölge halkı, mezarlığa yakınlarını ziyaret etmeye artık korkuyla gidiyor. 61 yaşındaki Rıdvan Tan, bir süre önce mezarlık civarındaki bir yakınından 2015 yılında 77 yaşında vefat eden annesi Nedime Tan'ın mezarına toprak dökmesini istedi. Mezarlığa giden kişi Tan'ı arayarak, 'Ağabey annenin mezarını çalmışlar' dedi. Duydukları karşısında şaşkına dönen adam, durumu jandarmaya bildirerek mezarlığa geldi. Yapılan incelemede kabrin üzerindeki mermer yapının çalındığı, geriye sadece mezar taşının kaldığı belirlendi.

Sakarya'nın Geyve ilçesi mezar hırsızlarıyla gündemden düşmüyor. Bölge halkı, mezarlığa yakınlarını ziyaret etmeye artık korkuyla gidiyor. 61 yaşındaki Rıdvan Tan, bir süre önce mezarlık civarındaki bir yakınından 2015 yılında 77 yaşında vefat eden annesi Nedime Tan'ın mezarına toprak dökmesini istedi. Mezarlığa giden kişi Tan'ı arayarak, 'Ağabey annenin mezarını çalmışlar' dedi. Duydukları karşısında şaşkına dönen adam, durumu jandarmaya bildirerek mezarlığa geldi. Yapılan incelemede kabrin üzerindeki mermer yapının çalındığı, geriye sadece mezar taşının kaldığı belirlendi.

#3
Foto - Kendisine telefon açıp ‘Annenin mezarı çalınmış’ diyen kişiye ‘Kafa mı geçiyorsunuz’ diye cevap verdiğini anlatan Rıdvan Tan, “Cuma namazından sonra mezarlığa geldim, temizlik yaptım, mezar buradaydı. Sonra köyümüzdeki bir çocuğa mezara toprak doldur dedim. Bu sabah beni aradı, 'Ağabey annenin mezarı çalınmış' dedi. Ben de bunu duyunca 'Kafa mı buluyorsun' dedim ve geldim. Mezarı komple alıp götürmüşler, başlığı bırakmışlar Allah razı olsun. Mezarda da rahat bırakmıyorlar yatmaya. Jandarmayı aradım, olay yeri geldi. Karaçam'da da aynısı olmuş. Mezarlık en rahat ve güvenilir yer oluyordu ama anlıyoruz ki burası da değil” dedi.

Kendisine telefon açıp ‘Annenin mezarı çalınmış’ diyen kişiye ‘Kafa mı geçiyorsunuz’ diye cevap verdiğini anlatan Rıdvan Tan, “Cuma namazından sonra mezarlığa geldim, temizlik yaptım, mezar buradaydı. Sonra köyümüzdeki bir çocuğa mezara toprak doldur dedim. Bu sabah beni aradı, 'Ağabey annenin mezarı çalınmış' dedi. Ben de bunu duyunca 'Kafa mı buluyorsun' dedim ve geldim. Mezarı komple alıp götürmüşler, başlığı bırakmışlar Allah razı olsun. Mezarda da rahat bırakmıyorlar yatmaya. Jandarmayı aradım, olay yeri geldi. Karaçam'da da aynısı olmuş. Mezarlık en rahat ve güvenilir yer oluyordu ama anlıyoruz ki burası da değil” dedi.

#4
Foto - Durum karşısında yaşadığı üzüntüyü dile getirerek hırsızlara seslenen Tan, “Çalıyorlar mezarları, Allahlarından bulsunlar. Ölüye de saygıları yok. Çok üzüldüm, annem rahat uyusun istiyoruz ama yok. Ne hissedebiliriz ki? Ben çok üzgünüm. İçimden burukluk geldi. Ölüye de saygı yok. Allah hepsinin belasını versin. Diyecek bir şey bulamıyorum. Mezarda rahat bırakmıyorlar. İhtiyacın varsa gel parasını verelim. Kardeşim mezardan ne istiyorsun. Para lazımsa, her kimse bu kişi yani. Mezarı neden elliyorsun? Artık şunu biliyoruz ki öldükten sonra mezarda da rahat bir şekilde uyunmuyor” diye konuştu. Geyve'nın Karaçam Mahallesi’nde de 2 ay önce benzer bir olay yaşanmıştı. 21 yıl önce 64 yaşında vefat eden Hatice Terzioğlu'nun kompozit mezarı çalınmış, çocukları da hırsızlara mezarlıktan tepki göstermişti. Jandarma, mezar hırsızlarının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Durum karşısında yaşadığı üzüntüyü dile getirerek hırsızlara seslenen Tan, “Çalıyorlar mezarları, Allahlarından bulsunlar. Ölüye de saygıları yok. Çok üzüldüm, annem rahat uyusun istiyoruz ama yok. Ne hissedebiliriz ki? Ben çok üzgünüm. İçimden burukluk geldi. Ölüye de saygı yok. Allah hepsinin belasını versin. Diyecek bir şey bulamıyorum. Mezarda rahat bırakmıyorlar. İhtiyacın varsa gel parasını verelim. Kardeşim mezardan ne istiyorsun. Para lazımsa, her kimse bu kişi yani. Mezarı neden elliyorsun? Artık şunu biliyoruz ki öldükten sonra mezarda da rahat bir şekilde uyunmuyor” diye konuştu. Geyve'nın Karaçam Mahallesi’nde de 2 ay önce benzer bir olay yaşanmıştı. 21 yıl önce 64 yaşında vefat eden Hatice Terzioğlu'nun kompozit mezarı çalınmış, çocukları da hırsızlara mezarlıktan tepki göstermişti. Jandarma, mezar hırsızlarının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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