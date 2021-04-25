Böyle olay görülmedi! Mezarı çaldılar

Durum karşısında yaşadığı üzüntüyü dile getirerek hırsızlara seslenen Tan, “Çalıyorlar mezarları, Allahlarından bulsunlar. Ölüye de saygıları yok. Çok üzüldüm, annem rahat uyusun istiyoruz ama yok. Ne hissedebiliriz ki? Ben çok üzgünüm. İçimden burukluk geldi. Ölüye de saygı yok. Allah hepsinin belasını versin. Diyecek bir şey bulamıyorum. Mezarda rahat bırakmıyorlar. İhtiyacın varsa gel parasını verelim. Kardeşim mezardan ne istiyorsun. Para lazımsa, her kimse bu kişi yani. Mezarı neden elliyorsun? Artık şunu biliyoruz ki öldükten sonra mezarda da rahat bir şekilde uyunmuyor” diye konuştu. Geyve'nın Karaçam Mahallesi’nde de 2 ay önce benzer bir olay yaşanmıştı. 21 yıl önce 64 yaşında vefat eden Hatice Terzioğlu'nun kompozit mezarı çalınmış, çocukları da hırsızlara mezarlıktan tepki göstermişti. Jandarma, mezar hırsızlarının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.