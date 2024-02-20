2024-02-20 09:17:55 Böyle insanlık olmaz! Hayvana zulmetti
Bursa'da kaydedilen görüntüler herkesin tepkisini çekti. Bir kişi aracının arkasına bağladığı atı acımasızca koşturdu.
Bursa'da kaydedilen görüntüler herkesin tepkisini çekti. Bir kişi aracının arkasına bağladığı atı acımasızca koşturdu.
Bursa’da bir sürücü atı aracının arkasına bağlayıp direksiyon başına geçti. Gaza basan sürücü kilometrelerce atı koştururken, durumu gören vatandaşlar tepki gösterip o anları kayda aldı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. Bir araç sürücüsü, atını götürmek için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Atı ip ile araç arkasına bağlayan kişi, direksiyon başına geçip gaza bastı. Dakikalarca zavallı hayvanı koşturan sürücü, trafiği de tehlikeye düşürürken, durumu gören vatandaşlar ise tepki gösterdi. O anlar kameraya anbean yansıdı.
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