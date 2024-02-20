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Yaşam
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Böyle insanlık olmaz! Hayvana zulmetti

2024-02-20 09:17:55
Böyle insanlık olmaz! Hayvana zulmetti

Bursa'da kaydedilen görüntüler herkesin tepkisini çekti. Bir kişi aracının arkasına bağladığı atı acımasızca koşturdu.

#1
Foto - Böyle insanlık olmaz! Hayvana zulmetti

Bursa’da bir sürücü atı aracının arkasına bağlayıp direksiyon başına geçti. Gaza basan sürücü kilometrelerce atı koştururken, durumu gören vatandaşlar tepki gösterip o anları kayda aldı.

#2
Foto - Böyle insanlık olmaz! Hayvana zulmetti

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. Bir araç sürücüsü, atını götürmek için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Atı ip ile araç arkasına bağlayan kişi, direksiyon başına geçip gaza bastı. Dakikalarca zavallı hayvanı koşturan sürücü, trafiği de tehlikeye düşürürken, durumu gören vatandaşlar ise tepki gösterdi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

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