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Yaşam
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Böyle hırsız görülmedi! Aracı pırıl pırıl yapmışlar

2024-07-02 16:24:53
Böyle hırsız görülmedi! Aracı pırıl pırıl yapmışlar

Mersin'de otomobil çalan hırsızlar önce çaldıkları aracı yıkadı ardından parçaladı.

#1
Foto - Böyle hırsız görülmedi! Aracı pırıl pırıl yapmışlar

Mersin'de kopyaladıkları anahtarla çaldıkları otomobili önce yıkayıp ardından da parçalayıp satan şüpheliler yakalandı, 2'si tutuklandı. Şüphelilerin otomobili yıkama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

#2
Foto - Böyle hırsız görülmedi! Aracı pırıl pırıl yapmışlar

Alınan bilgiye göre, il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bayram tatilinde aracını evinin önüne bırakıp şehir dışına giden şahsın çalınan aracıyla ilgili çalışma yaptı.

#3
Foto - Böyle hırsız görülmedi! Aracı pırıl pırıl yapmışlar

Ekiplerin çalışmasında 2 şahsın aracı kopyaladıkları anahtarla çalıp parçalayarak sattığı belirlendi. 2 şüphelinin bir benzin istasyonunda otomobili yıkadığını da güvenlik kamerasından tespit eden polis, operasyon yaptı. Operasyonda otomobilin parçaları oto hurdacısında bulundu, 2'si hırsız 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3'ü serbest kalırken aracı çalıp yıkayan şüpheliler B.H. ve M.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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