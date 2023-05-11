Böyle fırsatçılık görülmedi! Kültür mirasımızı internette satmaya kalktılar!

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, kitabenin korumaya alınması ardından yaptığı paylaşımda, "Eser artık müzemizde koruma altında. Duyuran, bizi haberdar eden, bizimle çalışan herkese ve kolluk kuvvetlerimize teşekkürler" ifadelerini kullandı. Coşkun, DHA'ya yaptığı açıklamada da, hangi eser hangi konu olursa olsun, Türkiye'nin kültür varlıklarına sahip çıkarak, tahribatını engellemeye gayret ettiklerini söyledi. Coşkun, "Gerek sosyal medya gerekse diğer mecralardan bize ulaşan her ihbarı ve şikayeti ciddiyetle ele alıyor ve gereğini yapıyoruz. Kimi zaman emniyet kimi zaman jandarma tüm paydaşlarımızla iletişim halinde müze müdürlüklerimizle süreçleri yönetiyoruz. Her konu, kendine özel bir şekilde ele alınıyor, birinin diğerine benzemediği birçok usul ve yöntemimiz var; ama esas olan kültür varlıklarımızı korumak. Bu hadisede de bir kitabenin satışa konulduğu bilgisi bize iletildi ve biz de eseri kurtardık" dedi.