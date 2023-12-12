Böyle bir fırsat bir daha gelmez… A101 14 Aralık Perşembe günü için ürün kataloglarını paylaştı! Benzinli motosiklet satıyor!

Dokunmatik kontrol paneline ve dijital ekrana sahip KIWI KHT-8490 Duvar Tipi Isıtıcı, zamanlayıcı ile otomatik kapanma özelliğiyle 799 TL. Çevre dostu enerji tasarruflu SINBO SCO-5059 Airfryer Fırın, 2.699 TL fiyatıyla tüketicilerin yağsız ve pratik yemek yapmalarına olanak sağlıyor. 1,2 litrelik kapaklı cam sürahili KIWI KCM7551 Filtre Kahve Makinesi, 579 TL’ye kahveseverlere sunuluyor. Kahve çekirdekleri, kuruyemişler ve gıdaların kolay öğütülmesi için ideal olan KIWI KSPG-4820 Kahve ve Baharat Öğütücü ise 399 TL fiyata sahip. BLDC yüksek teknoloji motorlu ONVO OVDSS01 Dikey Şarjlı Süpürge ise 2.899 TL fiyatında bulunuyor. KIWI KK3330 Çelik Kettle, 1,7 L su ısıtıcı kapasitesiyle 299 TL’ye satışta. 129 TL fiyatlı KIWI KCM1112 Kahve Köpürtücü, kahve, süt-ayran köpürtmek, yumurta çırpmak ve sos yapmak için uygun olmasıyla tüketicilere pratik bir hizmet sunuyor. 5 radyatör bölmeli KIWI KHT-8405 Yağlı Radyatör, 899 TL’lik fiyatıyla A101’de yerini alıyor. KIWI KMX 3608 El Mikseri, 5 hız ayarına ve 259 TL fiyata sahip. Yıkanabilir HEPA filtreli PIRANHA PVC-4005 Araç Tipi El Süpürgesi ise 219 TL.