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Ekonomi
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Böyle bir fırsat bir daha gelmez… A101 14 Aralık Perşembe günü için ürün kataloglarını paylaştı! Benzinli motosiklet satıyor!

2023-12-12 13:20:59
Böyle bir fırsat bir daha gelmez… A101 14 Aralık Perşembe günü için ürün kataloglarını paylaştı! Benzinli motosiklet satıyor!

Türkiye’nin 81 ilinde ve her bir ilçesinde, 500’ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan A101, 14 Aralık günü benzinli motosikletten, yeni nesil televizyonlara kadar çeşit çeşit teknolojik ürünleri satışa sunacak.

#1
Foto - Böyle bir fırsat bir daha gelmez… A101 14 Aralık Perşembe günü için ürün kataloglarını paylaştı! Benzinli motosiklet satıyor!

A101 14 Aralık’ta APEC 125 CC Benzinli Motosiklet’i mağazalarında ve a101.com.tr’de satışa sunuyor. 32.990 TL fiyata ve L3e-A1 sınıfı Avrupa Birliği Tip Onay Belgesi’ne sahip motosiklet, Euro 5 standardında bulunuyor.

#2
Foto - Böyle bir fırsat bir daha gelmez… A101 14 Aralık Perşembe günü için ürün kataloglarını paylaştı! Benzinli motosiklet satıyor!

Dahili Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerine sahip TOSHIBA 65UA2263DT/ 65UA2363DT 65" Ultra HD Android TV, 17.999 TL fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de alıcılara sunuluyor. 10.799 TL’lik fiyatla A101 televizyon reyonlarında ve a101.com.tr’de tüketicilerle buluşan TOSHIBA 50UL2163DT/2 50UL2363DT 50" Ultra HD Smart TV, dahili Wi-Fi ve Wireless Display avantajlarını içerisinde bulunduruyor. ONVO OV55500 Ultra HD WEBOS 2.O Smart LED TV, dahili Wi-Fi ve Bluetooth özellikleriyle 11.499 TL. ONVO 43OV6000F 43'' Full HD Android 13 Smart LED TV de dahili Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini içerisinde bulunduruyor ve 5.799 TL’ye satışa çıkıyor. Haftanın satışa sunulan bir diğer televizyonu ONVO 32OV5000H 32’’ HD Uydu Alıcılı LED TV, 3.499 TL fiyatıyla alıcılarla buluşuyor.

#3
Foto - Böyle bir fırsat bir daha gelmez… A101 14 Aralık Perşembe günü için ürün kataloglarını paylaştı! Benzinli motosiklet satıyor!

9 kg yıkama kapasiteli, zaman geciktirme özellikli ve 15 programlı SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi, 8.999 TL’lik fiyatıyla A101’lerde ve a101.com.tr’de. Bu hafta marketlerde ve a101.com.tr’de tüketicilere sunulan 12 kişilik yıkama kapasiteli SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi, 6 programa ve 8.399 TL fiyata sahip. 471 L net hacimli ve 14.999 TL fiyatlı SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı da haftanın beyaz eşyaları arasında yerini alıyor.

#4
Foto - Böyle bir fırsat bir daha gelmez… A101 14 Aralık Perşembe günü için ürün kataloglarını paylaştı! Benzinli motosiklet satıyor!

256 GB dahili hafızalı ve 8 GB RAM özellikli REEDER S23 PRO MAX, 6.399 TL’ye raflarda. Yazıcı, fotokopi ve tarayıcı fonksiyonlarına sahip KYOCERA MA2001W Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı, 4.199 TL’lik fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. PIRANHA 2350 Gaming Klavye, 279 TL’ye, PIRANHA 2175 Oyuncu Kulaklığı, 299 TL’ye ve PIRANHA Gaming Mouse ise 149 TL’ye oyunseverleri bekliyor. Odaların ambiyansını değiştiren PIRANHA 8880 Ambiyans Işık, 299 TL fiyatla satışa çıkıyor. Önemli dosyaların saklanmasına imkan veren WD 2 TB Harici Hard Disk, 2.099 TL fiyatında bulunuyor. PIRANHA 2065 BT Gaming Kulaklık, 299 TL ve PIRANHA 2070 BT Gaming Kulaklık ise 199 TL’lik fiyatıyla bu hafta oyunseverlere sunulan bir diğer ürün oluyor. 179 TL fiyatlı PIRANHA Bluetooth Kulaklık da A101 müşterilerini bekliyor.

#5
Foto - Böyle bir fırsat bir daha gelmez… A101 14 Aralık Perşembe günü için ürün kataloglarını paylaştı! Benzinli motosiklet satıyor!

#6
Foto - Böyle bir fırsat bir daha gelmez… A101 14 Aralık Perşembe günü için ürün kataloglarını paylaştı! Benzinli motosiklet satıyor!

Dokunmatik kontrol paneline ve dijital ekrana sahip KIWI KHT-8490 Duvar Tipi Isıtıcı, zamanlayıcı ile otomatik kapanma özelliğiyle 799 TL. Çevre dostu enerji tasarruflu SINBO SCO-5059 Airfryer Fırın, 2.699 TL fiyatıyla tüketicilerin yağsız ve pratik yemek yapmalarına olanak sağlıyor. 1,2 litrelik kapaklı cam sürahili KIWI KCM7551 Filtre Kahve Makinesi, 579 TL’ye kahveseverlere sunuluyor. Kahve çekirdekleri, kuruyemişler ve gıdaların kolay öğütülmesi için ideal olan KIWI KSPG-4820 Kahve ve Baharat Öğütücü ise 399 TL fiyata sahip. BLDC yüksek teknoloji motorlu ONVO OVDSS01 Dikey Şarjlı Süpürge ise 2.899 TL fiyatında bulunuyor. KIWI KK3330 Çelik Kettle, 1,7 L su ısıtıcı kapasitesiyle 299 TL’ye satışta. 129 TL fiyatlı KIWI KCM1112 Kahve Köpürtücü, kahve, süt-ayran köpürtmek, yumurta çırpmak ve sos yapmak için uygun olmasıyla tüketicilere pratik bir hizmet sunuyor. 5 radyatör bölmeli KIWI KHT-8405 Yağlı Radyatör, 899 TL’lik fiyatıyla A101’de yerini alıyor. KIWI KMX 3608 El Mikseri, 5 hız ayarına ve 259 TL fiyata sahip. Yıkanabilir HEPA filtreli PIRANHA PVC-4005 Araç Tipi El Süpürgesi ise 219 TL.

#7
Foto - Böyle bir fırsat bir daha gelmez… A101 14 Aralık Perşembe günü için ürün kataloglarını paylaştı! Benzinli motosiklet satıyor!

Hassas saç kesimi, sakal düzeltme ve şekillendirme için profesyonel kullanım olanağını tüketicilere sağlayan APRILLA AHC 5018 Erkek Bakım Seti, 349 TL’ye satışa sunuluyor.

#8
Foto - Böyle bir fırsat bir daha gelmez… A101 14 Aralık Perşembe günü için ürün kataloglarını paylaştı! Benzinli motosiklet satıyor!

3 farklı başlığa sahip PIRANHA Mini Kompresör, 449 TL fiyatında bulunuyor. Toz toplama kutulu PIRANHA Toz Toplayıcı Hazneli Titreşimli Zımpara Makinesi ise 499 TL’ye alıcılarla buluşuyor.

#9
Foto - Böyle bir fırsat bir daha gelmez… A101 14 Aralık Perşembe günü için ürün kataloglarını paylaştı! Benzinli motosiklet satıyor!

449 TL fiyatlı KIWI Elektrikli Üfleme Makinesi, hava üfleme ve toz toplama işlevine sahip olmasıyla hayat kolaylaştırıyor.

#10
Foto - Böyle bir fırsat bir daha gelmez… A101 14 Aralık Perşembe günü için ürün kataloglarını paylaştı! Benzinli motosiklet satıyor!

#11
Foto - Böyle bir fırsat bir daha gelmez… A101 14 Aralık Perşembe günü için ürün kataloglarını paylaştı! Benzinli motosiklet satıyor!

#12
Foto - Böyle bir fırsat bir daha gelmez… A101 14 Aralık Perşembe günü için ürün kataloglarını paylaştı! Benzinli motosiklet satıyor!

#13
Foto - Böyle bir fırsat bir daha gelmez… A101 14 Aralık Perşembe günü için ürün kataloglarını paylaştı! Benzinli motosiklet satıyor!

#14
Foto - Böyle bir fırsat bir daha gelmez… A101 14 Aralık Perşembe günü için ürün kataloglarını paylaştı! Benzinli motosiklet satıyor!

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