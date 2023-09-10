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Yaşam
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Boyları 1 metreyi buldu! Asi Nehri'ni esir aldılar

2023-09-10 10:05:53
Boyları 1 metreyi buldu! Asi Nehri'ni esir aldılar

Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri balıklar için büyük tehlike oluşturuyor.

#1
Foto - Boyları 1 metreyi buldu! Asi Nehri'ni esir aldılar

Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri görenlerin dikkatini çekerken, diğer yandan ise balıkları oksijensiz bırakarak sonlarını getiriyor.

#2
Foto - Boyları 1 metreyi buldu! Asi Nehri'ni esir aldılar

Lübnan'da doğan ve Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan Asi Nehri’nin Hatay’daki bölümünü kısım kısım su sümbülleri kapladı.

#3
Foto - Boyları 1 metreyi buldu! Asi Nehri'ni esir aldılar

Ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin üzerinde dikkat çekici bir görüntü oluşturan su sümbüllerinin suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu biliniyor.

#4
Foto - Boyları 1 metreyi buldu! Asi Nehri'ni esir aldılar

Su sümbülleri, nehrin Akdeniz ile buluştuğu noktada çevre kirliliği oluşturuyor.

#5
Foto - Boyları 1 metreyi buldu! Asi Nehri'ni esir aldılar

Görüntünün vatandaşlar için güzel olduğuna fakat balıklar için durumun aynı olmadığına dikkat çeken Ali Galip Akdağ, “Su sümbülleri her sene aynı mevsimde bütün nehri kaplıyor.

#6
Foto - Boyları 1 metreyi buldu! Asi Nehri'ni esir aldılar

Görüntüsü güzel ama doğa için iyi değil. Kökündeki maddeden dolayı sudaki oksijen tükeniyor ve balıklar oksijensiz kalıp ölüyor” dedi.

#7
Foto - Boyları 1 metreyi buldu! Asi Nehri'ni esir aldılar

Su sümbüllerinin kuşlar için bir sığınma noktası olduğuna dikkat çeken Fırat Özçelik, Asi Nehri'ni çok iyi tanıyorum. Su sümbülleri zararlı olabilir ama kuşları da çok ciddi bir şekilde koruyor.

#8
Foto - Boyları 1 metreyi buldu! Asi Nehri'ni esir aldılar

Asi Nehri sürekli açık olur ve aralar temizlenirse bence güzel bir görüntü” ifadelerini kullandı.

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