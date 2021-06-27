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Dünya
17
Bosna Savaşı'nın 6 kurbanı toprağa verildi

2021-06-27 05:40:43
Bosna Savaşı'nın 6 kurbanı toprağa verildi

1992-1995 yıllarında yaşanan Bosna Savaşı'nın kurbanları, mezarlarına defnedildi.

#1
Foto - Katledilen 6 Boşnak, ülkenin doğusundaki Vlasenica'da bulunan Rakita Şehitliği'nde düzenlenen toplu cenaze töreniyle toprağa verildi.

Katledilen 6 Boşnak, ülkenin doğusundaki Vlasenica'da bulunan Rakita Şehitliği'nde düzenlenen toplu cenaze töreniyle toprağa verildi.

#2
Foto - Savaşta katledilen ve cenazelerine yıllar sonra ulaşılan 6 Boşnak için düzenlenen törene, Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet) Başkanı Husein Kavazovic ve Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic'in yanı sıra kurban yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Savaşta katledilen ve cenazelerine yıllar sonra ulaşılan 6 Boşnak için düzenlenen törene, Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet) Başkanı Husein Kavazovic ve Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic'in yanı sıra kurban yakınları ile vatandaşlar katıldı.

#3
Foto - Kavazovic, kıldırdığı cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, Vlasenica Belediyesi'nin başında, savaş sırasında bölgede yapılan katliamdan sorumlu kişilerden birinin bulunduğunu anımsattı.

Kavazovic, kıldırdığı cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, Vlasenica Belediyesi'nin başında, savaş sırasında bölgede yapılan katliamdan sorumlu kişilerden birinin bulunduğunu anımsattı.

#4
Foto - Ülkede hala savaş suçlularının övüldüğü ve soykırımın inkar edildiğine dikkati çeken Kavazovic,

Ülkede hala savaş suçlularının övüldüğü ve soykırımın inkar edildiğine dikkati çeken Kavazovic, "Kurbanların, adalet arayışından vazgeçmeleri için baskıya maruz kaldıklarına şahit oluyoruz.

#5
Foto - Bu beni endişelendiriyor, zira ne katliamı gerçekleştirenlerin ne de onları destekleyenlerin tutumlarında bir farklılık görüyoruz.

Bu beni endişelendiriyor, zira ne katliamı gerçekleştirenlerin ne de onları destekleyenlerin tutumlarında bir farklılık görüyoruz." diye konuştu.

#6
Foto - Salkic de RS yetkililerinin her şeyden önce gerçeklerle, savaş suçluları hakkında verilen mahkeme kararlarıyla ve geçmişle yüzleşmeleri gerektiğini vurguladı.

Salkic de RS yetkililerinin her şeyden önce gerçeklerle, savaş suçluları hakkında verilen mahkeme kararlarıyla ve geçmişle yüzleşmeleri gerektiğini vurguladı.

#7
Foto - Kültür, ekonomi, kalkınma ve gelecek inşasının ancak bu şekilde mümkün olacağını savundu.

Kültür, ekonomi, kalkınma ve gelecek inşasının ancak bu şekilde mümkün olacağını savundu.

#8
Foto - Vlasenica İslam Meclisi İcra Kurulu Üyesi Mujo Hadziomerovic ise bazı Boşnakların ifadelerini değiştirmek suretiyle suçluların özgürce dolaşmasına katkı sağladıklarını ifade etti.

Vlasenica İslam Meclisi İcra Kurulu Üyesi Mujo Hadziomerovic ise bazı Boşnakların ifadelerini değiştirmek suretiyle suçluların özgürce dolaşmasına katkı sağladıklarını ifade etti.

#9
Foto - Hadziomerovic,

Hadziomerovic, "2 bin 500'den fazla kurbanın katledilmesinden yalnızca dört kişinin sorumlu tutulması kabul edilemez." dedi.

#10
Foto - Bugün Rakita Şehitliği'nde toprağa verilen en genç kurban Hasib Malcinovic'in kız kardeşi Hasija Selimovic de kardeşinin öldürüldüğünde henüz 21 yaşında olduğunu anlattı.

Bugün Rakita Şehitliği'nde toprağa verilen en genç kurban Hasib Malcinovic'in kız kardeşi Hasija Selimovic de kardeşinin öldürüldüğünde henüz 21 yaşında olduğunu anlattı.

#11
Foto - Annesinin Malcinovic'in toprağa verildiğini göremeden vefat ettiğini aktaran Selimovic, şu şekilde konuştu:

Annesinin Malcinovic'in toprağa verildiğini göremeden vefat ettiğini aktaran Selimovic, şu şekilde konuştu:

#12
Foto -

"Annem, ölmeden önce oğlunun cesedinin bulunmasını ve en azından kemiklerinin nereye gömüldüğünü bilmek istiyordu. Ama ömrü yetmedi."

#13
Foto - Düzenlenen toplu cenaze töreninde Malcinovic'in yanı sıra Seida Ahmetovic (1966), Avdo Kuljancic (1973), Kada Saracevic (1909), Mehmed Sitarevic (1936) ve Avdo Hodzic'in (1929) de cenaze namazları kılınarak cesetlerinden artakalan kemikler toprağa verildi.

Düzenlenen toplu cenaze töreninde Malcinovic'in yanı sıra Seida Ahmetovic (1966), Avdo Kuljancic (1973), Kada Saracevic (1909), Mehmed Sitarevic (1936) ve Avdo Hodzic'in (1929) de cenaze namazları kılınarak cesetlerinden artakalan kemikler toprağa verildi.

#14
Foto - Vlasenica'da işlenen katliamlardan sorumlu tutulan 3 eski Sırp asker Dragan Nikolic, Predrag Bastah ve Goran Viskovic hapis cezasına çarptırılmıştı.

Vlasenica'da işlenen katliamlardan sorumlu tutulan 3 eski Sırp asker Dragan Nikolic, Predrag Bastah ve Goran Viskovic hapis cezasına çarptırılmıştı.

#15
Foto - Öte yandan Vlasenica'da yer alan ve 8 binden fazla Boşnak'ın işkenceye maruz kaldığı Susica toplama kampında bir süre komutan olarak görev yapan Veljko Basic, Bosna Hersek Mahkemesinin kararıyla yaşı nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Öte yandan Vlasenica'da yer alan ve 8 binden fazla Boşnak'ın işkenceye maruz kaldığı Susica toplama kampında bir süre komutan olarak görev yapan Veljko Basic, Bosna Hersek Mahkemesinin kararıyla yaşı nedeniyle serbest bırakılmıştı.

#16
Foto - Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, Vlasenica'da 288'i çocuk 2 bin 643 Boşnak katledilmişti.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, Vlasenica'da 288'i çocuk 2 bin 643 Boşnak katledilmişti.

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