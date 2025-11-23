Yücel Kaya Giriş Tarihi: Borsa Ters Köşe Yaptı: ABD Depremiyle Sarsılan Piyasaların Sürpriz Lideri!
Yatırım dünyasında bu hafta kartlar yeniden dağıtıldı. ABD’den gelen kritik tarım dışı istihdam verileri, beklentileri aşarak piyasalarda şok etkisi yarattı. Bu sürpriz veri, Fed’in Aralık ayında faiz indirimine gideceği yönündeki umutları törpülerken, yatırımcıların rotasını da değiştirdi. Beklentilerin değişmesiyle birlikte altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanırken, kripto para piyasaları haftayı kabus gibi bir düşüşle kapattı. Döviz cephesinde ise Dolar ve Euro, yukarı yönlü tırmanışını sürdürerek yatırımcısını üzmedi.