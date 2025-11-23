Borsa Ters Köşe Yaptı: ABD Depremiyle Sarsılan Piyasaların Sürpriz Lideri!

YATIRIM FONLARI YENİDEN YÜKSELİŞTE Altın, dolar ve borsayı geride bırakarak en çok kazandıran yatırım ve emeklilik fonları, geçtiğimiz hafta yaşadığı düşüşü tersine çevirdi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,47, emeklilik fonları yüzde 1,11 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,07 ile "hisse senedi" fonları oldu.