Ekonomi
16
Yeniakit Publisher
Borsa Ters Köşe Yaptı: ABD Depremiyle Sarsılan Piyasaların Sürpriz Lideri!

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Borsa Ters Köşe Yaptı: ABD Depremiyle Sarsılan Piyasaların Sürpriz Lideri!

Yatırım dünyasında bu hafta kartlar yeniden dağıtıldı. ABD’den gelen kritik tarım dışı istihdam verileri, beklentileri aşarak piyasalarda şok etkisi yarattı. Bu sürpriz veri, Fed’in Aralık ayında faiz indirimine gideceği yönündeki umutları törpülerken, yatırımcıların rotasını da değiştirdi. Beklentilerin değişmesiyle birlikte altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanırken, kripto para piyasaları haftayı kabus gibi bir düşüşle kapattı. Döviz cephesinde ise Dolar ve Euro, yukarı yönlü tırmanışını sürdürerek yatırımcısını üzmedi.

#1
Haftanın Şampiyonu: Borsa Kaosun ortasında yatırımcısının yüzünü en çok güldüren araç ise Borsa oldu. Yatırım fonlarının da yükseliş trendini koruduğu haftada; borsa, hem doları hem de altını geride bırakarak zirveye oturdu.

#2
Jeopolitik riskler ve ticaret savaşlarının etkisiyle çalkalanan küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına yönelik beklentilerle şekillenmeye devam ediyor. Tarım dışı istihdamın beklentilerin çok üstünde gelmesiyle haftanın son işlem gününde sarı metal psikolojik seviye olan 4.000 dolara yaklaştı.

#3
Gram altın ise güçlü doların etkisiyle 5.550 TL'in üzerinde tutunmayı başardı. Bitcoin 85 bin doların altına gerilerken, BİST 100 endeksi ise haftayı geçtiğimiz hafta yaşadığı kayıpları kazanca dönüştürdü. Peki bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? İşte ayrıntılar..

#4
ALTIN PSİKOLOJİK SINIRDAN KAÇAMADI Ekim ayının sonunda son 12 yılın en sert düşüşüyle 4.000 dolar seviyesine kadar geri çekilen ons altın, psikolojik seviyenden bir türlü uzaklaşamadı. Hafta içinde 4.132 dolara kadar yükselen ons, tarım dışı istihdam verisiyle kritik seviyeye yakın kapanış sergiledi. Ons altın haftayı 0.44'lük kayıpla 4.068 dolardan kapattı.

#5
GRAM ALTIN DOLARIN DESTEĞİYLE YÜKSELDİ Ons altında yaşanan dalgalanmanın etkisiyle yön arayışındaki gram altın, güçlü doların desteğiyle haftayı kazançla kapattı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,89 artışla 5 bin 568 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,89 yükselişle 37 bin 558 liraya çıktı.

#6
DÖVİZ KURLARI İVMESİNİ SÜRDÜRDÜ Bu hafta ABD doları yüzde 0,26 artarak 42,4440 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,74 azalarak 48,9370 lira oldu.

#7
YATIRIM FONLARI YENİDEN YÜKSELİŞTE Altın, dolar ve borsayı geride bırakarak en çok kazandıran yatırım ve emeklilik fonları, geçtiğimiz hafta yaşadığı düşüşü tersine çevirdi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,47, emeklilik fonları yüzde 1,11 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,07 ile "hisse senedi" fonları oldu.

#8
BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,44 ile "Endeks"te görülürken, en çok gerileyen fon yüzde 2,40 ile "Kıymetli Madenler" oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

#9
#10
KRİPTO PARALARDA DÜŞÜŞ HIZLANDI Haftanın tek kaybettireni ise düşüşünü hızlandıran kripto paralar oldu. Amiral kripto para birimi 100 bin doların altına indikten sonra düşüşünü hızlandırdı. Bitcoin, 85 bin doların altına inerek Nisan 2025'ten bu yana en kötü performansını sergiledi. Haftalık kayıp ise yüzde 14'ü buldu.

#11
ŞAMPİYON BORSA OLDU BIST 100 endeksi, en düşük 10.585,34 puanı ve en yüksek 11.038,75 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,38 üstünde 10.922,86 puandan tamamladı. Endeks, 17-21 Kasım 2025 haftası boyunca en düşük 10 bin 585,34, en yüksek ise 11 bin 0,38,75 puanı gördü.

#12
Endekste hafta boyunca küresel veriler ve gündem etkili olurken, 11 bin puanı aşma çabası geçtiğimiz hafta olduğu gibi zayıf kaldı. Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 4,52 oranında, sanayi endeksi yüzde 2,15 ve holding endeksi de yüzde 3,38 oranında değer kazandı.

#13
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 21,02 artışla Kuyaş Yatırım (KUYAS) oldu. Onu yüzde 18,48 ile Türk Altın İşletmeleri (KOZAL) ve yüzde 15,68 ile Enerya Enerji (ENERY) takip etti.

#14
EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 19,92 ile Reeder Teknoloji (REEDR), yüzde 5,80 ile Katılım Evim (KTLEV) ve yüzde 5,04 ile Çan2 Termik (CANTE) olarak öne çıktı.

#15
