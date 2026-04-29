Bodrum’da kan donduran sapkınlık! Odalara gizli kamera kurup öz evlatlarına kabusu yaşattı Cihat Yaycı Türkiye'yi hedefe koyan 6 ülkeyi açıkladı! İçlerinde 'Türkler dostumuz' diyen ülke de var Tıkalı damarları açıyor! Dünyanın en güçlü antioksidan kaynağı nar damarları koruyabilir: Nar suyu içerseniz... Devlerin iş birliği savaş meydanlarından kasalara taştı! Bayraktar’dan sonra İtalya ile 100 milyon euroluk dev imza Bir kez deneyen vazgeçemiyor! Hem mutfakta hem banyoda kullanılıyor Restore edilen caminin duvar boşluğunda bulunan sır çözüldü: Ecdadın yüzlerce yıllık Mekke planı çıktı! Futbolda yeni dönem: Bu hareketi yapan kırmızı kart görecek! Dev banka, şubelerini kapatma kararı aldı! Müşteriler şimdiden kara kara düşünüyor İstanbul'un yanı başında arsası olanlar dikkat: Doğalgaz için binlerce alan kamulaştırılacak Altın ve dolar fiyatları ne olacak? Gözler FED kararına çevrildi
Borcu olanlar dikkat: Sürenin dolmasına saatler kaldı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Borcu olanlar dikkat: Sürenin dolmasına saatler kaldı!

BDDK'nın kredi ve kredi kartları borçları için getirdiği 48 ay vadeli borç yapılandırmasının süresi doluyor.

Kredi ve kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar için devreye alınan yapılandırma takviminde sona gelindi. Borcunu yeniden taksitlendirmek isteyen kullanıcılara nefes aldıracak BDDK düzenlemesinde vatandaşların bankayla 29 Nisan'a kadar iletişime geçmesi gerekiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından vatandaşlar için getirilen borç yapılandırma fırsatı için son güne girildi. Banka borçlarını ödeyemeyen vatandaşların ödemelerini kolaylaştırabilmeleri için 29 Ocak 2026’da yürürlüğe giren düzenleme kapsamında vatandaşların 29 Nisan Çarşamba mesai bitimine kadar başvurması gerekiyor.

"İLK TAKSİTİN ÖDENMESİYLE BİRLİKTE BORÇLUNUN KREDİ RİSKİ DE ORTADAN KALKIYOR" Düzenlemeye göre; kredi kartı borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyenler ile 29 Ocak 2026’dan önce kullanılan ve 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredisi bulunanlar yapılandırmadan yararlanabiliyor. Borçlar en fazla 48 aya kadar taksitlendirilebiliyor, faiz oranı ise aylık referans oranını aşamayacak şekilde yüzde 3.11 ile sınırlandırılıyor. Başvurular doğrudan bankalara yapılırken, belirlenen vadeye göre ödeme planı oluşturuluyor ve ilk taksitin ödenmesiyle birlikte borçlunun kredi riski de ortadan kalkıyor.

"DÖNEM BORCUNUN ASGARİ TUTARINI ÖDEYEMEYEN YA DA BORCUN TAMAMINI KAPATAMAYAN KULLANICILAR" Düzenleme iki ana borç türünü içeriyor. Kredi kartlarında, dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyen ya da borcun tamamını kapatamayan kullanıcılar yapılandırmadan faydalanabiliyor. İhtiyaç kredilerinde ise 29 Ocak 2026’dan önce çekilmiş ve ana para ya da faiz ödemesinde 30 günü aşan gecikme bulunan borçlar kapsama dahil ediliyor.

"KİŞİNİN ÖDEME GÜCÜNE GÖRE EN FAZLA 48 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLİYOR" Yapılandırma kapsamında borçlar, kişinin ödeme gücüne göre en fazla 48 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Uygulanacak faiz oranı aylık referans oranını geçmeyecek şekilde belirlenirken, üst sınır yüzde 3,11 olarak sabitlenmiş durumda.

"İLGİLİ BORCA DAİR KREDİ RİSK KAYDI SİSTEMDE GÜNCELLENİYOR" Borçlular, bankalarına doğrudan başvurarak gelir durumlarına uygun yeni bir ödeme planı oluşturabiliyor. Yapılandırmada kredi notu belirleyici unsurlardan biri. Ancak yeni ödeme planına geçilip ilk taksit ödendiğinde, ilgili borca dair kredi risk kaydı sistemde güncelleniyor.

Binali Yıldırım kalleşleri ifşa etti
Gündem

Binali Yıldırım kalleşleri ifşa etti

Erzincan'da konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Terörsüz Türkiye süreci Türkiye için hayati öneme..
35 yıl sonra aynı kürsüde! Kral Charles’tan ABD Kongresi’nde "tehlikeli çağ" uyarısı
Dünya

35 yıl sonra aynı kürsüde! Kral Charles’tan ABD Kongresi’nde “tehlikeli çağ” uyarısı

İngiltere Kralı 3. Charles, ABD Kongresi’ndeki ortak oturumda yaptığı konuşmada, uluslararası sistemde belirsizliklerin arttığını ve ABD ile..
'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! Hepsi rüşvetmiş" diyen sanıktan para kuleleri ve gizli toplantı itirafı!
Gündem

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! Hepsi rüşvetmiş" diyen sanıktan para kuleleri ve gizli toplantı itirafı!

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görülen davanın 28. oturumu, kelimenin tam anlamıyla yer ye..
Yenikapı'da tiyatro çevirmişlerdi! İBB'nin araç sayısı dudak uçuklattı
Gündem

Yenikapı'da tiyatro çevirmişlerdi! İBB'nin araç sayısı dudak uçuklattı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP'li İBB yönetimine tepki gösterdi. 'Göreve geldiklerinde ilk iş olarak hizmet araçlarını Y..
Sanayi ustası dükkanına gelen AK Parti ilçe başkanını şok etti: Reis'e canımı veririm ama CHP’den başkasına oy vermem!
Gündem

Sanayi ustası dükkanına gelen AK Parti ilçe başkanını şok etti: Reis'e canımı veririm ama CHP’den başkasına oy vermem!

İzmir’de Ak Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun ile bir sanayi ustası arasında geçen mizahi konuşma sosyal medyada gündem oldu. “Cumh..
Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor
Dünya

Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i İran'ın nükleer programına ilişkin tutumu üzerinden se..
