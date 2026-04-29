Borcu olanlar dikkat: Sürenin dolmasına saatler kaldı!
BDDK'nın kredi ve kredi kartları borçları için getirdiği 48 ay vadeli borç yapılandırmasının süresi doluyor.
Kredi ve kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar için devreye alınan yapılandırma takviminde sona gelindi. Borcunu yeniden taksitlendirmek isteyen kullanıcılara nefes aldıracak BDDK düzenlemesinde vatandaşların bankayla 29 Nisan'a kadar iletişime geçmesi gerekiyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından vatandaşlar için getirilen borç yapılandırma fırsatı için son güne girildi. Banka borçlarını ödeyemeyen vatandaşların ödemelerini kolaylaştırabilmeleri için 29 Ocak 2026’da yürürlüğe giren düzenleme kapsamında vatandaşların 29 Nisan Çarşamba mesai bitimine kadar başvurması gerekiyor.
"İLK TAKSİTİN ÖDENMESİYLE BİRLİKTE BORÇLUNUN KREDİ RİSKİ DE ORTADAN KALKIYOR" Düzenlemeye göre; kredi kartı borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyenler ile 29 Ocak 2026’dan önce kullanılan ve 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredisi bulunanlar yapılandırmadan yararlanabiliyor. Borçlar en fazla 48 aya kadar taksitlendirilebiliyor, faiz oranı ise aylık referans oranını aşamayacak şekilde yüzde 3.11 ile sınırlandırılıyor. Başvurular doğrudan bankalara yapılırken, belirlenen vadeye göre ödeme planı oluşturuluyor ve ilk taksitin ödenmesiyle birlikte borçlunun kredi riski de ortadan kalkıyor.
"DÖNEM BORCUNUN ASGARİ TUTARINI ÖDEYEMEYEN YA DA BORCUN TAMAMINI KAPATAMAYAN KULLANICILAR" Düzenleme iki ana borç türünü içeriyor. Kredi kartlarında, dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyen ya da borcun tamamını kapatamayan kullanıcılar yapılandırmadan faydalanabiliyor. İhtiyaç kredilerinde ise 29 Ocak 2026’dan önce çekilmiş ve ana para ya da faiz ödemesinde 30 günü aşan gecikme bulunan borçlar kapsama dahil ediliyor.
"KİŞİNİN ÖDEME GÜCÜNE GÖRE EN FAZLA 48 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLİYOR" Yapılandırma kapsamında borçlar, kişinin ödeme gücüne göre en fazla 48 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Uygulanacak faiz oranı aylık referans oranını geçmeyecek şekilde belirlenirken, üst sınır yüzde 3,11 olarak sabitlenmiş durumda.
"İLGİLİ BORCA DAİR KREDİ RİSK KAYDI SİSTEMDE GÜNCELLENİYOR" Borçlular, bankalarına doğrudan başvurarak gelir durumlarına uygun yeni bir ödeme planı oluşturabiliyor. Yapılandırmada kredi notu belirleyici unsurlardan biri. Ancak yeni ödeme planına geçilip ilk taksit ödendiğinde, ilgili borca dair kredi risk kaydı sistemde güncelleniyor.
