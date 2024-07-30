Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde şampiyonluğu hedefliyor. Transferde de dikkat çeken hamleler yapan Kara Kartal, Rafa Silva ve Ciro Immobile bile ile yeni sezonda şampiyonluğa ne kadar çok önem verdiğini de göstermiş oldu. Sezon başlamadan bir bomba transferi daha bitirmek isteyen siyah-beyazlı ekip, bonservisine tam 95 milyon Euro ödenen dünyaca ünlü yıldızın peşine düştü. İşte son dakika haberinin detayları…