  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eber Gölü’nden muhteşem görüntüler

Saldırılar yüzde 225 arttı! MMU Kaan'a gündemi sarsacak önlem

Bu manzara korkuttu! Kuraklığın vurduğu ırmağın son hali

Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

3 bin 800 yıllık kentte Selçuklu izleri! Sivas'ta heyecanlandıran keşif

Beklentiler tavan yaptı! O ülkenin yeni savaş uçağında beklenen gelişme: Koordinatlarını verdiler…

Bu transfer ortalığı karıştırır! Galatasaray masaya oturmuştu, Ali Koç 12 milyon euroya transferi bitiriyor

Vatandaşlar canlarından bezdi! Bakın neden tarlalarını ekemiyorlar

Mardin’de bu şerbet gibisi yok! Hem yerli hem de yabancı turistlerin vazgeçilmezi

Fred korkusu sarınca böyle oldu işte: Yedeği bile bulundu: Bakalım şimdi ne olacak?
Spor
14
Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

2024-07-30 12:41:50
Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde şampiyonluğu hedefliyor. Transferde de dikkat çeken hamleler yapan Kara Kartal, Rafa Silva ve Ciro Immobile bile ile yeni sezonda şampiyonluğa ne kadar çok önem verdiğini de göstermiş oldu. Sezon başlamadan bir bomba transferi daha bitirmek isteyen siyah-beyazlı ekip, bonservisine tam 95 milyon Euro ödenen dünyaca ünlü yıldızın peşine düştü. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

Son dakika haberleri… Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

#2
Foto - Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

Transfer dönemini bir hayli hareketli geçiren Kara Kartal, Ciro Immobile ve Rafa Silva gibi dünya yıldızlarını kadrosuna kattı.

#3
Foto - Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

Bu transferlerle birlikte sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, dikkat çeken bir ismin daha peşine düştü.

#4
Foto - Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

Beşiktaş'ın, sezon başlamadan İngiltere Premier Lig'den bir takviye yapacağı öne sürüldü.

#5
Foto - Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

İşte son dakika haberinin detayları…

#6
Foto - Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

İngiltere ve Fransa'dan gelen haberlere göre; Angel Di Maria'dan olumsuz yanıt alan Siyah-Beyazlılar, Premier Lig devi Manchester United'da oynayan 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Antony'nin peşine düştü.

#7
Foto - Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

Beşiktaşlı yöneticilerin, futbolcunun menajeriyle görüştüğü ve Sambacı'yı kiralamak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

#8
Foto - Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

Ayrıca United'ın da planlamasında yer almayan Antony'nin kiralanmasına sıcak baktığı ve oyuncunun Kartal'a transferinin önünü açma yönünde tavır alacağı belirtildi.

#9
Foto - Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

İlk hedefi kariyerine United'da devam etmek olan kanat oyuncusu, yeni sezonda daha çok oynayabileceği bir takıma da sıcak bakıyor.

#10
Foto - Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

Geride bıraktığımız sezon 38 maça çıkan Antony, 3 gol atarken, 2 de asist üretti ve 5 gole direkt etki etti.

#11
Foto - Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen futbolcunun Manchester United ile olan sözleşmesi ise 2027 yılına kadar sürüyor.

#12
Foto - Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

Antony, daha önce Ajax'ın yanı sıra Sao Paolo'nun başarısı için ter döktü.

#13
Foto - Bonservisine tam 95 milyon Euro ödenmişti! Beşiktaş dünya yıldızını alıyor

Sol ve sağ kanatta görev alabilen Antony, Brezilya Milli Takımı'nda 15 maçta 2 gol attı. Oyuncunun kariyerinde ise 216 maçta 41 gol, 33 asisti bulunuyor. (Takvim)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'ye geçmek istiyorlardı! Başkan Erdoğan kararını 'Fırsatçılık yapmayız' diyerek duyurdu
Gündem

AK Parti'ye geçmek istiyorlardı! Başkan Erdoğan kararını 'Fırsatçılık yapmayız' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye geçmek isteyen vekil ve belediye başkanlarıyla ilgili sürpriz bir karara imza attı. ..
Yargılayın Uğur Türkeş’i, yoksa...
Gündem

Yargılayın Uğur Türkeş’i, yoksa...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Yargılayın Uğur Türkeş’i, yoksa..." başlıklı yazısı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
ABD'de yeni bir iç savaş mı çıkacak? Dikkat çeken analiz
Dünya

ABD'de yeni bir iç savaş mı çıkacak? Dikkat çeken analiz

Gazeteci Patrick Mazza ABD'de son yaşananlara ilişkin çarpıcı bir analiz yaptı. Mazza 'Yeni Bir İç Savaş Mı? Olasılıkları İncelemek' yazısın..
Mahra Melin Pınar'ın annesinin üzerine yürümüştü! TİP'li Kadıgil'e TBMM'de 'başıboş köpek' protestosu
Siyaset

Mahra Melin Pınar'ın annesinin üzerine yürümüştü! TİP'li Kadıgil'e TBMM'de 'başıboş köpek' protestosu

Başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra’nın acılı annesinin üstüne yürüyen Sera K..
Erdoğan’ı Saddam fotoğrafıyla tehdit etmişlerdi! Rusya'dan İsrail'i sarsacak cevap geldi

Erdoğan’ı Saddam fotoğrafıyla tehdit etmişlerdi! Rusya'dan İsrail'i sarsacak cevap geldi
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23