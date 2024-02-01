2024-02-01 00:18:20 Bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na ihraç operasyonu
Av. Gülçin Yapıcı Kılıçdaroğlu'nun CHP'den ihraç edilmesi için hamle yapıldığını iddia etti.
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Av. Gülçin Yapıcı Kılıçdaroğlu'nun CHP'den ihraç edilmesi için hamle yapıldığını iddia etti.
İstiklal'deki yazısını CHP'ye ayıran Av. Gülçin Yapıcı, bomba iddialarda bulundu.
Av. Gülçin Yapıcı'nın yazısı şöyle:
CHP'nin 31 Mart yerel seçimde İzmir adayı Cemil Tugay oldu.
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’ın karşında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olsaydı hangisi daha güçlü bir aday olurdu.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ahlatlıbel görüşmesinde Özgül Özel’e” Cemil Tugay’ı aday göstermeyin. Kendisinin 5’li çete bağlantılarını tespit ettim” dedikten sonra Kılıçdaroğlu’nun partiden ihraç edileceği iddialarına ne diyorsunuz?
İddia doğru olabilir mi? Bu kadar ileri gidebilirler mi? Evet görüştüğüm bazı kaynaklar bu iddiayı doğruladı.
Bu kadar ileri gitmişler. Yetmemiş Kılıçdaroğlu’nu partiden ihraç etmek için hamle yapmışlar! Daha neler duyacağız bilmiyorum ama CHP, Kılıçdaroğlu’ndan sonra hiç iyi bir yöne doğru gitmiyor bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
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