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Bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na ihraç operasyonu

2024-02-01 00:18:20
Bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na ihraç operasyonu

Av. Gülçin Yapıcı Kılıçdaroğlu'nun CHP'den ihraç edilmesi için hamle yapıldığını iddia etti.

#1
Foto - Bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na ihraç operasyonu

İstiklal'deki yazısını CHP'ye ayıran Av. Gülçin Yapıcı, bomba iddialarda bulundu.

#2
Foto - Bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na ihraç operasyonu

Av. Gülçin Yapıcı'nın yazısı şöyle:

#3
Foto - Bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na ihraç operasyonu

CHP'nin 31 Mart yerel seçimde İzmir adayı Cemil Tugay oldu.

#4
Foto - Bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na ihraç operasyonu

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’ın karşında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olsaydı hangisi daha güçlü bir aday olurdu.

#5
Foto - Bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na ihraç operasyonu

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ahlatlıbel görüşmesinde Özgül Özel’e” Cemil Tugay’ı aday göstermeyin. Kendisinin 5’li çete bağlantılarını tespit ettim” dedikten sonra Kılıçdaroğlu’nun partiden ihraç edileceği iddialarına ne diyorsunuz?

#6
Foto - Bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na ihraç operasyonu

İddia doğru olabilir mi? Bu kadar ileri gidebilirler mi? Evet görüştüğüm bazı kaynaklar bu iddiayı doğruladı.

#7
Foto - Bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na ihraç operasyonu

Bu kadar ileri gitmişler. Yetmemiş Kılıçdaroğlu’nu partiden ihraç etmek için hamle yapmışlar! Daha neler duyacağız bilmiyorum ama CHP, Kılıçdaroğlu’ndan sonra hiç iyi bir yöne doğru gitmiyor bunu rahatlıkla söyleyebilirim.

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