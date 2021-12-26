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Hayat-Aktüel
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Bolu'da kaza! Yaralılar var

2021-12-26 16:27:59
Bolu'da kaza! Yaralılar var

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Bartın'dan Ankara yönüne giden Ali C. yönetimindeki 06 ACF 813 otomobil, Yeniçağa-Zonguldak yol ayrımında, Gerede'den Bolu istikametine seyreden Abdurrahman S'nin kullandığı 34 ZP 1914 plakalı otomobille çarpıştı.

Bartın'dan Ankara yönüne giden Ali C. yönetimindeki 06 ACF 813 otomobil, Yeniçağa-Zonguldak yol ayrımında, Gerede'den Bolu istikametine seyreden Abdurrahman S'nin kullandığı 34 ZP 1914 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Abdurrahman S. ile araçlardaki Behiye S, Selin D. ve Pınar V. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Abdurrahman S. ile araçlardaki Behiye S, Selin D. ve Pınar V. yaralandı.

#3
Foto - Sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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