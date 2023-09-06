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Yaşam
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Boks maçını aratmadı...

2023-09-06 10:05:00
Boks maçını aratmadı...

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavga boks maçlarını aratmadı.

#1
Foto - Boks maçını aratmadı...

Bursa’da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce tekme ve yumruklar havada uçuştu. Farklı yerlerde iki ayrı grubun ortalığı boks ringine döndüğü anlar kameraya yansıdı.

#2
Foto - Boks maçını aratmadı...

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Merinos Metro istasyonunda sözlü tartışma yaşayan iki grup genç arasında kavga çıktı.

#3
Foto - Boks maçını aratmadı...

Kavganın büyümesiyle birbirine giren tarafların tekme ve yumrukları havada uçtu.

#4
Foto - Boks maçını aratmadı...

Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan gençler olay yerinde ayrıldı. Bir başka kavgada ise, ayrı gruplar bu kez ‘yan bakma’ tartışması yaşadı.

#5
Foto - Boks maçını aratmadı...

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle kavgaya tutuşan gençler kameraya yansırken, çevredekiler tarafları güçlükle ayırdı.

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