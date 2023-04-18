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Boğaz sızısına konutta natürel çözüm! Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İbrahim Saraçoğlu: 2 dakikada...

2023-04-18 22:17:28
Boğaz sızısına konutta natürel çözüm! Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İbrahim Saraçoğlu: 2 dakikada...

Boğaz enfeksiyonlarından korunmak için natürel gıdaların eforundan faydalanmak gerekiyor. Şayet bir boğaz sızınız varsa Uzman İbrahim Saraçoğlu bu natürel önerilere göz atmanızı öneriyor. Kış aylarında hastalıklara karşı korunmak ve konutta natürel yollarla boğaz sızısı, öksürük, gribal enfeksiyon gibi rahatsızlıklardan kurtulmak istiyorsanız ve boğaz ağrısına ne iyi gelir yutkunamıyorum diyorsanız bu haber bütün size göre… Parolu, yutkunurken yaşayacağınız boğaz ağrısını, kuru öksürüğü ve ilaçları unutun! Doğal yollarla anında zımba gibi olmak için İbrahim Saraçoğlu sırları paylaştı!

#1
Foto - Boğaz sızısına konutta natürel çözüm! Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İbrahim Saraçoğlu: 2 dakikada...

Kış ayları ve mevsim geçişlerinde sıkça karşılaşılan boğaz ağrısı, yutkunmada zorluk çekme, kaşınma, kuruluk ve yanma şeklinde kendini gösterir. Yutkunurken boğaz ağrısı: Faranjit yutkunurken boğaz acımasına neden olan bir hastalık türüdür. Kış aylarında hastalıklara karşı korunmak ve konutta natürel yollarla boğaz sızısı, öksürük, gribal enfeksiyon gibi rahatsızlıklardan kurtulmak istiyorsanız bu haber bütün size göre…Doğal yöntemlerle canavar gibi olmanın sırrını Doktor İbrahim Saraçoğlu paylaştı! Peki boğaz ağrısına iyi gelir, nasıl geçer? İşte evde boğaz ağrısına 2 dakika çözüm!

#2
Foto - Boğaz sızısına konutta natürel çözüm! Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İbrahim Saraçoğlu: 2 dakikada...

Bitkisel Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına 2 dakikada çözüm! Boğaz ağrısını anında kesen: Boğaz ağrısını evde tedavi etmede bol sıvı tüketmek oldukça önemli. Bu nedenle su dışında bitki çaylarından da destek alınmalıdır. Bu dönemde tüketilebilecek bitki çayları da adaçayı, kekik çayı, yeşil çay, limon ve ballı ılık su, çemen otu, zencefil çayı, sarımsak çayı, meyan kökü, hatmi kökü ve ekinezya çayıdır. İbrahim Saraçoğlu yöntemi: Malzemeler 1 su bardağı su (200 ml) 1 tatlı kaşığı adaçayı Hazırlanışı Cezvenin içerisine 1 su bardağı su koyulur ve kaynatılır. Kaynayan suyun altı kapatılarak içerisine 1 tatlı kaşığı adaçayı atılır. Cezvenin kapağı örtülür ve yaklaşık 7-8 dakika demlenmesi beklenir. Demlenen adaçayı süzgeç yardımıyla fincana süzülür, 1 ay boyunca her gün 1 çay bardağı adaçayı tüketilir. Bununla birlikte 1 ay boyunca her gün 2-3 kez soğumuş ada çayı ile gargara yapılmalıdır.

#3
Foto - Boğaz sızısına konutta natürel çözüm! Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İbrahim Saraçoğlu: 2 dakikada...

İbrahim saraçoğlu'ndan förmül Zencefil Çayı Malzemeler 1 su bardağı su (200ml) 5-6 damla limon suyu 1 çay kaşığı toz zencefil 1 ince dilim limon 1 tatlı kaşığı bal 1 küçük parça kabuklu tarçın Hazırlanışı Demliğin içerisine 1 su bardağı su koyulur ve kaynatılır. Kaynayan suyu altı kapatılır ve demliğin içerisine; zencefil, ince dilim limon ve kabuk tarçın eklenir. Demliğin kapağı kapatılarak yaklaşık 6-7 dakika demlenmesi sağlanır. Zencefil çayı demlendikten sonra süzgeç yardımıyla fincanın içerisine süzülür. Fincanın içerisine 1 tatlı kaşığı kadar bal ve 5-6 damla limon (isteğe göre) katılır, sıcak bir şekilde tüketilir. Zencefil çayı boğaz ağrılarına birebir çözümdür, birkaç gün zencefil çayı tüketerek boğaz ağrısını dindirebilirsiniz.

#4
Foto - Boğaz sızısına konutta natürel çözüm! Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İbrahim Saraçoğlu: 2 dakikada...

Evde 2 dakika içerisinde kuru öksürüğün kesilmesi için bir formül var. Elma sirkesi ile yapabileceğiniz bir diğer doğal çözüm de şu şekildedir; 1 su bardağı ılık suyun içerisine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve yarım yemek kaşığı da bal eklenerek karıştırılır. Elde edilen karışım gün içerisinde 1-2 kez içilir. Boğaz ağrısına ne iyi gelir, doğal yollar Bir bardak ılık suya, bir çay kaşığı tuz eklenerek elde edilebilen tuzlu suyla yapılan gargara, boğaz ağrısının ve ağız salgılarının azaltılmasında etkili olabilir. Bal. Tuzlu Su. Papatya. Nane Çayı Kabartma Tozu. Çemen Otu. Hatmi Kökü

#5
Foto - Boğaz sızısına konutta natürel çözüm! Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İbrahim Saraçoğlu: 2 dakikada...

İşte tabiatın bize sunduğu şifalı besinler… İKİ SARI EFORU BİRLEŞTİRİN: AYVA VE LİMON Bu iki sarı besinin eforunu birleştirmek boğaz enfeksiyonlarına karşı koruma sağlıyor. Dilimlediğiniz ayvanın üzerine limon sıkın, 1 tatlı kaşığı kadar bal dökerek hafifçe ezin. Her sabah ya da akşam harcayabileceğiniz bu karışım; sizi boğaz enfeksiyonlarına karşı gözetir, hastalıkları daha basit atlatmanıza takviyeci olur. C vitamini, bakır, demir, potasyum ve magnezyum içeriği ile boğaz enfeksiyonlarına karşı koruma sağlayan ayva, antiseptik başka bir deyişle mikrop kıran bir besindir. Limon ise eforlu bir C vitamini kaynağı aynı zamanda natürel bir antibiyotiktir.

#6
Foto - Boğaz sızısına konutta natürel çözüm! Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İbrahim Saraçoğlu: 2 dakikada...

SOĞAN SUYU ÖKSÜRÜK ŞİKAYETLERİNE BİREBİR! İçerdiği allisin ile birer natürel antibiyotik olan soğan ve sarımsak kış aylarının vazgeçilmezidir . Soğan ve sarımsak, bedendeki sümük dokusunun hava yollarından atılmasını sağlayan sülfür bileşenleri içerir. Hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonlarla savaşır. İki orta boy soğanı kabuklarını arının ve ikiye parçalayarak bir gün suda bekletin. Ertesi gün soğan suyunu içerek boğaz sızınızı ve öksürük şikayetinizi hafifletebilirsiniz. Yine sarımsak da hem pişmiş hali ile hem de ham olarak boğaz enfeksiyonlarına karşı tesir sağlar. Bu sebeple kışın pişirdiğiniz her yemeğin içerisine eklemelisiniz.

#7
Foto - Boğaz sızısına konutta natürel çözüm! Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İbrahim Saraçoğlu: 2 dakikada...

. BOĞAZ AĞRILARINA KARŞI KEREVİZİ HAM TÜKETİN! En sıhhatli sebzelerden kereviz ham harcandığında, boğaz sızılarının giderilmesine daha çok katkı sağlar. Sert bir sebze olduğu için rendeleyebilir ve üzerine bol limon sıkarak tüketebilirsiniz. Kerevizin içerisinde C vitamini, potasyum, magnezyum, sodyum ve demir bol ölçüde bulunur. Kerevizin neredeyse yüzde 75’i su, yüzde 25’i liftir. Bu surattan oldukça alkalize edici özelliktedir. Kumpaslı olarak harcamak boğaz hastalıklarına tutulma tehlikesini düşürür.

#8
Foto - Boğaz sızısına konutta natürel çözüm! Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İbrahim Saraçoğlu: 2 dakikada...

BOĞAZ SIZISINA KARŞI NATÜREL TEKLİFLER! Nebat çaylarından papatya, roybos ve kuşburnunu karıştırarak harcamak boğaz enfeksiyonlarına karşı koruyucudur. Zencefil, zerdeçal ve karabiberi, bal ile karıştırarak her sabah 1 tatlı kaşığı harcamak boğaz sızısı ve enfeksiyonlarının giderilmesine takviyeci olur. Daha yararlı olması için zencefilin taze öğütülmüş olmasına dikkat edin. Arttan hemen su içmeyin. Boğaz enfeksiyonlarına karşı turşu ve kefir gibi ehemmiyetli prebiyotik kaynaklarını günlük beslenme tasarınıza dahil edin. Közlenmiş yeşil ve kırmızı biberlerin üzerine az su ile karıştırdığınız sirkeyi dökerek harcamanız boğaz hastalıklarına karşı korunmanızı sağlar. Boğaz sızısını rahatlatmak için birkaç adet karanfil çiğneyebilirsiniz. Karanfillerin çok beklememiş olmasına; başka bir deyişle taze olmasına dikkat edin. Her cinsli enfeksiyona karşı bol su harcamaya çalışın.

#9
Foto - Boğaz sızısına konutta natürel çözüm! Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İbrahim Saraçoğlu: 2 dakikada...

Çocuğun boğaz ağrısına ne iyi gelir? Çocukların evde dinlenmeleri gerekir. Çocukların boğaz ağrılarını hafifletmek için bir bardak ılık suyun içine 1 tatlığı kaşığı kadar balın ve 2 tatlı kaşığı limon suyu ile karıştırılarak verilmesi de yardımcı olur. Parol boğaz ağrısına iyi gelir mi? Parol, içeriğindeki "Parasetamol" maddesinden dolayı, grip semptomlarını (orta şiddetli ağrılar, yüksek ateş ve boğaz ağrısı) büyük ölçüde azaltmaya yardımcı olur.

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