Boğaz sızısına konutta natürel çözüm! Boğaz ağrısına ne iyi gelir? İbrahim Saraçoğlu: 2 dakikada...

İşte tabiatın bize sunduğu şifalı besinler… İKİ SARI EFORU BİRLEŞTİRİN: AYVA VE LİMON Bu iki sarı besinin eforunu birleştirmek boğaz enfeksiyonlarına karşı koruma sağlıyor. Dilimlediğiniz ayvanın üzerine limon sıkın, 1 tatlı kaşığı kadar bal dökerek hafifçe ezin. Her sabah ya da akşam harcayabileceğiniz bu karışım; sizi boğaz enfeksiyonlarına karşı gözetir, hastalıkları daha basit atlatmanıza takviyeci olur. C vitamini, bakır, demir, potasyum ve magnezyum içeriği ile boğaz enfeksiyonlarına karşı koruma sağlayan ayva, antiseptik başka bir deyişle mikrop kıran bir besindir. Limon ise eforlu bir C vitamini kaynağı aynı zamanda natürel bir antibiyotiktir.