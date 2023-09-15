2023-09-15 06:41:10 Blaundos Antik Kenti'nde yıldızlı gece mest etti
Uşak Ulubey’de bulunan antik kent gece yarısında görüntülendi. Ortaya ise bu kareler çıktı.
Uşak Ulubey’de bulunan antik kent gece yarısında görüntülendi. Ortaya ise bu kareler çıktı.
Büyük İskender'in Anadolu seferiyle Makedonya'dan gelenlerin yerleştiği, daha sonra Bergama Krallığı ve Roma İmparatorluğu'na bağlanan; derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde kurulu Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'ndeki yapılar ve yıldızlar, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
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