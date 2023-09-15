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Kültür Sanat
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Blaundos Antik Kenti'nde yıldızlı gece mest etti

2023-09-15 06:41:10
Blaundos Antik Kenti'nde yıldızlı gece mest etti

Uşak Ulubey’de bulunan antik kent gece yarısında görüntülendi. Ortaya ise bu kareler çıktı.

#1
Foto - Blaundos Antik Kenti'nde yıldızlı gece mest etti

Büyük İskender'in Anadolu seferiyle Makedonya'dan gelenlerin yerleştiği, daha sonra Bergama Krallığı ve Roma İmparatorluğu'na bağlanan; derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde kurulu Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'ndeki yapılar ve yıldızlar, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

#2
Foto - Blaundos Antik Kenti'nde yıldızlı gece mest etti

#3
Foto - Blaundos Antik Kenti'nde yıldızlı gece mest etti

#4
Foto - Blaundos Antik Kenti'nde yıldızlı gece mest etti

#5
Foto - Blaundos Antik Kenti'nde yıldızlı gece mest etti

#6
Foto - Blaundos Antik Kenti'nde yıldızlı gece mest etti

#7
Foto - Blaundos Antik Kenti'nde yıldızlı gece mest etti

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