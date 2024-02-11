Bizim Market ünlü online marketi resmen satın aldı!

Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı ve g2m Genel Müdürü Furkan Akiner fuarda ziyaretçilerle bir araya gelerek şirketlerin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Güçlerini birleştirerek sektörde sinerji oluşturduklarını belirten Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, “Bizim Toptan olarak ülkemizin pazar erişimi en yüksek, en fazla işletmeye dokunan, en yaygın organize toptan marketiyiz. Bu konumumuz; 40 yılı geçen EDT kanalı tecrübesi sayesinde geniş bir satış ve distribütörlük ağı bulunan g2m’nin bünyemize katılmasıyla daha da güçlendi. Yeni yapılanmayla birlikte EDT kanalında açık ara lider konumundayız." dedi.