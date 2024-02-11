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Bizim Market ünlü online marketi resmen satın aldı!

2024-02-11 16:08:01
Bizim Market ünlü online marketi resmen satın aldı!

Geçtiğimiz haftalarda duyurulan satın alma işlemiyle ilgili Bizim Market tarafından bir açıklama yapıldı.

#1
Foto - Bizim Market ünlü online marketi resmen satın aldı!

Toptan market şirketi Bizim Toptan, 2023 sonunda 40 yılı aşkın Ev Dışı Tüketim (EDT) sektörü tecrübesi olan g2m şirketinin hisselerini Yıldız Holding’den devraldı.

#2
Foto - Bizim Market ünlü online marketi resmen satın aldı!

Bizim Toptan ve g2m, 6-9 Şubat günleri arasında Antalya’da düzenlenen ANFAŞ 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nda ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin karşısına çıktı.

#3
Foto - Bizim Market ünlü online marketi resmen satın aldı!

Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı ve g2m Genel Müdürü Furkan Akiner fuarda ziyaretçilerle bir araya gelerek şirketlerin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Güçlerini birleştirerek sektörde sinerji oluşturduklarını belirten Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, “Bizim Toptan olarak ülkemizin pazar erişimi en yüksek, en fazla işletmeye dokunan, en yaygın organize toptan marketiyiz. Bu konumumuz; 40 yılı geçen EDT kanalı tecrübesi sayesinde geniş bir satış ve distribütörlük ağı bulunan g2m’nin bünyemize katılmasıyla daha da güçlendi. Yeni yapılanmayla birlikte EDT kanalında açık ara lider konumundayız." dedi.

#4
Foto - Bizim Market ünlü online marketi resmen satın aldı!

Basın buluşmasında gıda fiyatları dünyada gerilerken Türkiye’de neden yükseldiği sorusunu yanıtlayan Hüseyin Balcı, “Toptan gıda satış ve dağıtım sektörü çok rekabetçi bir sektör. Türkiye’de toplam pazar içerisinde çiftli çiftli payı olan kimse yok. Bu kadar rekabetçi bir pazarda, gıda dağıtıcılarının enflasyonu körükleyici bir yapısı olamaz.” diye konuştu. Enflasyonun arttığı dönemlerde vatandaşların daha uygun fiyatla toplu alışverişe yöneldiğini dile getiren Balcı, “Vatandaşlar daha ekonomik ürün alma sebebiyle daha çok ürün araştırması yapıyorlar. Toptan satım alma eğilimi de bir miktar artıyor. En son gıdadan vazgeçiliyor. Önce markalarını değiştiriyorlar.” dedi.

#5
Foto - Bizim Market ünlü online marketi resmen satın aldı!

Toptan gıda sektör için maliyetlerin en önemli konulardan biri olduğunu vurgulayan Hüseyin Balcı, şöyle konuştu: “Artan gıda maliyetleri, akaryakıt fiyatları ve iş gücü maliyetleri tedarikte verimliliği zorunlu tutuyor. Yeni mağazalarımız aynı zamanda depo dağıtım ve depo merkezi olarak hizmet veriyor. Hem perakende hem toptancı hem de dağıtım merkezi gibi davranabilen yapılar. Daha maliyetli olan kargolama yerine en yakın mağazamızdan dağıtım projesini hayata geçirdik.”

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