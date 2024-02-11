Bizim Market ünlü online marketi resmen satın aldı!

Basın buluşmasında gıda fiyatları dünyada gerilerken Türkiye’de neden yükseldiği sorusunu yanıtlayan Hüseyin Balcı, “Toptan gıda satış ve dağıtım sektörü çok rekabetçi bir sektör. Türkiye’de toplam pazar içerisinde çiftli çiftli payı olan kimse yok. Bu kadar rekabetçi bir pazarda, gıda dağıtıcılarının enflasyonu körükleyici bir yapısı olamaz.” diye konuştu. Enflasyonun arttığı dönemlerde vatandaşların daha uygun fiyatla toplu alışverişe yöneldiğini dile getiren Balcı, “Vatandaşlar daha ekonomik ürün alma sebebiyle daha çok ürün araştırması yapıyorlar. Toptan satım alma eğilimi de bir miktar artıyor. En son gıdadan vazgeçiliyor. Önce markalarını değiştiriyorlar.” dedi.