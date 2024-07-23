2024-07-23 12:27:09 Bitlis’te sahte rapor operasyonu
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından düzenlenen sahte sağlık raporu operasyonunda 22 kişi gözaltına alınırken, 17 araca ise el konuldu. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafınca yürütülen çalışmalar neticesinde ‘Kamu Zararına Nitelikli Dolandırıcılık’ suçunu işleyerek belirli bir ücret karşılığı gerçekte hasta olmayan şahıslar hakkında sahte evrak düzenledikleri