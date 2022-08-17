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Teknoloji-Bilişim
15
Bitcoin madencilerinin kaybı dudak uçuklatıyor

2022-08-17 23:14:34
Bitcoin madencilerinin kaybı dudak uçuklatıyor

Kripto çöküşünün ardından Bitcoin madencilerinin açıklanan zararı dudak uçuklatacak cinsten.

#1
Foto - Bitcoin madencilerinin kaybı dudak uçuklatıyor

Geçtiğimiz aylarda kripto paralarda yaşanan çöküşün bilançosu belli olmaya başladı.

#2
Foto - Bitcoin madencilerinin kaybı dudak uçuklatıyor

En büyük üç Bitcoin madenciliği şirketinin yaz döneminde 1 milyar dolardan daha fazla para kaybettiği ortaya çıktı.

#3
Foto - Bitcoin madencilerinin kaybı dudak uçuklatıyor

Bu kaybın başlıca kripto paralardaki düşüşten kaynaklandığı aktarıldı.

#4
Foto - Bitcoin madencilerinin kaybı dudak uçuklatıyor

Bloomberg tarafından hazırlanan son rapora göre, ABD’nin en büyük üç madencilik firmasının finansal raporları iç açıcı değil.

#5
Foto - Bitcoin madencilerinin kaybı dudak uçuklatıyor

Core Scientific, Marathon Digital Holdings ve Riot Blockchain isimli şirketlerin toplamda 1,4 milyar dolar kayıp yaşadığı bildirildi.

#6
Foto - Bitcoin madencilerinin kaybı dudak uçuklatıyor

Bu üç madencilik firmasının içinde en çok para kaybeden 862 milyon dolar ile Core Scientific oldu.

#7
Foto - Bitcoin madencilerinin kaybı dudak uçuklatıyor

Hemen arkasında ise 366 milyon dolar kayıpla Riot Blockchain ve 192 milyon dolar ile Marathon Digital Holdings boy gösterdi.

#8
Foto - Bitcoin madencilerinin kaybı dudak uçuklatıyor

Şirketlerin bu kadar fazla zarar etmesi ise Bitcoin yatırımcılarını tedirgin etmeye başladı.

#9
Foto - Bitcoin madencilerinin kaybı dudak uçuklatıyor

Geçtiğimiz çeyreğe ait şirket borçlarını ödemek isteyen firmalar, maliyetleri karşılamak için ürettiklerinden daha fazla Bitcoin sattı.

#10
Foto - Bitcoin madencilerinin kaybı dudak uçuklatıyor

Arcane Crypto analisti Jaranc Mellerud’a göre 3900 Bitcoin üreten firmalar, 14 bin 600 adet kripto para sattı.

#11
Foto - Bitcoin madencilerinin kaybı dudak uçuklatıyor

Ayrıca bazı şirketlerin ek kredilere başvurduğu da bildirildi.

#12
Foto - Bitcoin madencilerinin kaybı dudak uçuklatıyor

Örneğin Core Scientific, elindeki kripto paraların yüzde 80’inden fazlasını sattı ve aynı zamanda risk sermayesi şirketinden 100 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

#13
Foto - Bitcoin madencilerinin kaybı dudak uçuklatıyor

Bitcoin madencilerini etkileyen bu durum ise kripto paralara olan güveni azalttı ve yatırımların daha fazla korku bölgesine girmesine yol açtı.

#14
Foto - Bitcoin madencilerinin kaybı dudak uçuklatıyor

Ayrıca en büyük kripto borsalarından biri olan Coinbase, geçen çeyrekte 1 milyar dolardan daha fazla zarar ettiğini açıkladı.

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