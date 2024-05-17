  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hükümetten TOGG ile ilgili flaş karar! Hepsi yasaklandı

Milyonlar tüketiyordu! BİM o gofretle ilgili tüm Türkiye'ye kritik duyuruyu yaptı

BIST 100 endeksi kapanış rekoru kırdı

Elon Musk ilan etti! Twitter resmen öldü

Hükümet 'zam yok' diyordu! Ünlü ekonomist duyurdu: O tarihte asgari ücrete zam yapılacak

511 milyar varillik tarihi keşif! Her yerden fışkırıyor ama 'Çıkarılırsa büyük felaket bizleri bekliyor' demektir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hangi cemaatten? 'Beni her cemaate yazdılar ben...' sözleriyle duyurdu

Hocam yapma etme bu denli konuşma! Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a eleştiri

28 Şubat sürecinde hükümete karşı ‘Gerekirse silah bile kullanırız’ diyerek cebir ve şiddete başvuracaklarını söyleyenler bugün tahliye edildi: HakkımızI helâl etmiyoruz
Ekonomi
6
BIST 100 endeksi kapanış rekoru kırdı

2024-05-17 19:17:14
BIST 100 endeksi kapanış rekoru kırdı

Borsa İstanbul, kapanış rekoru kırdı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 3.14 yükselişle günü 10.643 puandan kapattı.

#1
Foto - BIST 100 endeksi kapanış rekoru kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,14 değer kazancıyla günü 10.643,58 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 10.652,28 puana taşıdı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 323,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 132,7 milyar lira oldu.

#2
Foto - BIST 100 endeksi kapanış rekoru kırdı

Bankacılık endeksi yüzde 4,82, holding endeksi yüzde 2,50 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

#3
Foto - BIST 100 endeksi kapanış rekoru kırdı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izlerken yurt içi piyasalar bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif ayrıştı.

#4
Foto - BIST 100 endeksi kapanış rekoru kırdı

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Fed Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, İngiltere'de ve Japonya'da enflasyon, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.250 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

#5
Foto - BIST 100 endeksi kapanış rekoru kırdı

Küresel piyasalarda savaş korkusu da kendisini gösteriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
17 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

17 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü"nü istifadelerinize (17 Mayıs 2024) sunuyoruz...

Rusya misyonunu tamamladı... Karabağ'dan çekiliyor
Yerel

Rusya misyonunu tamamladı... Karabağ'dan çekiliyor

Rusya, Karabağ’daki misyonu tamamladı ve bölgeden çekiliyor. Rus Barış Gücü, 2025 yılına kadar bölgede kalabilecekti ancak 17 Nisan 2024'ten..
Ekrem Başkanın beğendiği dil, tam 42 sene hapis cezası aldı
Gündem

Ekrem Başkanın beğendiği dil, tam 42 sene hapis cezası aldı

Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen Kobani davasında mahkeme heyeti sanıklar hakkında vardıkları hükümleri açıkladı. Ekrem İmamoğ..
O ünlü havalimanın da ortaya çıktı: Güvenliğinden geçerken fark edildi! Dehşete düşüren görüntüler
Aktüel

O ünlü havalimanın da ortaya çıktı: Güvenliğinden geçerken fark edildi! Dehşete düşüren görüntüler

Tayvanlı model Fang Qiyuan havaalanı güvenliğinden geçerken cihazın sürekli olarak uyarı vermesi üzerine yaşadığı kabus dolu anları anlattı...
Diyanet Audi aracı iade ettiğini duyurdu
Gündem

Diyanet Audi aracı iade ettiğini duyurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı, tartışmalara neden olan Audi A8 makam aracını iade edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Başkanlığımız hizmetinde kull..
O ilimizin başına talih kuşu kondu! Büyük bir doğalgaz rezervi bulunmuş olabilir, ekipler bölgeye gidiyor

O ilimizin başına talih kuşu kondu! Büyük bir doğalgaz rezervi bulunmuş olabilir, ekipler bölgeye gidiyor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23