Et, pekmez, yumurta, soya fasulyesi, ıspanak ve maydanoz gibi demir içeren besinler ile birlikte limon, greyfurt, portakal ve kırmızı biber gibi C vitamini içeren besinleri birlikte tükettiğinizde demir minerali daha fazla emilir. Fasulye ideal bir demir kaynağı iken, vücut tarafından bitki kaynaklı demir mineralinin hayvansal kaynaklı demir gibi emilmesi mümkün olmaz. Oysa ki C vitamininden zengin kırmızı biber ile birlikte yendiğinde fasulyenin içeriğindeki demirin emilimi artar.