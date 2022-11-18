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Kültür Sanat
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Birçok kişinin aklından bile geçmez! 9 milyon kişi internette onu arattı

2022-11-18 11:36:08
Birçok kişinin aklından bile geçmez! 9 milyon kişi internette onu arattı

Çanakkale’de 5 bin 600 yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri girişine yaklaşık 70 milyon TL harcanarak yapılan, 12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip Troya Müzesi içerisinde 2 bin eser sergileniyor. Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin de sergilendiği Troya Müzesi, açıldığı 18 Mart 2019 tarihinden bu yana internet kullanıcılarının her geçen yıl gözdesi olmaya devam ediyor. 2019 yılında 150 bin, 2020 yılında 1 milyon kişinin internette arama motorlarında arattığı Troya Müzesi için bu rakam 2022 yılında 9 milyona ulaştı.

#1
Foto - Birçok kişinin aklından bile geçmez! 9 milyon kişi internette onu arattı

Troya Müzesi’nin dijital aramalarda ne kadar arandığı, nereden yol tarifi alındığı, müzenin hangi günler telefonla arandığına kadar birçok veriyi arama kanalları üzerinden tuttuklarını belirten Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, bunun için kullandıkları bir platform olduğunu söyledi.

#2
Foto - Birçok kişinin aklından bile geçmez! 9 milyon kişi internette onu arattı

Bu platform sayesinde 2022 yılının henüz tamamlanmamış olmasına rağmen Troya Müzesi'nin 2022 yılında toplamda 9 milyon kez arandığını belirten Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, şunları söyledi:

#3
Foto - Birçok kişinin aklından bile geçmez! 9 milyon kişi internette onu arattı

“Türkiye’de sanırım bu rekor bir seviyedir. Çünkü biz müze açıldığından beri verileri takip ediyoruz. 2019 yılında 150 bin aranmaya ulaşıldığında açıkçası 150 bin çok iyi rakamdı, çok sevindiğimiz bir rakam olmuştu.

#4
Foto - Birçok kişinin aklından bile geçmez! 9 milyon kişi internette onu arattı

2020’de 1 milyonu bulduğumuzda müthişti, çok iyi yol aldığımızın farkına varmıştık ve 2022 yılına gelindiğindeki müze açılalı hala çok yeni, çok genç bir müzeyiz.

#5
Foto - Birçok kişinin aklından bile geçmez! 9 milyon kişi internette onu arattı

Yaklaşık 4 yıl kadar oldu ve 9 milyonluk aranma Troya Müzesi'nin iyi markalandığı, Troya Müzesinin iyi işler yaptığı ve pazarlamasının doğru yapıldığının bir göstergesi.

#6
Foto - Birçok kişinin aklından bile geçmez! 9 milyon kişi internette onu arattı

Çünkü arama kanalındaki o arama müzeye ulaşmak için insanların attığı ilk adım.

#7
Foto - Birçok kişinin aklından bile geçmez! 9 milyon kişi internette onu arattı

Ondan sonra da çoğunlukla telefonlardan alınan navigasyonla, konumla bağlantıyı görüyoruz.

#8
Foto - Birçok kişinin aklından bile geçmez! 9 milyon kişi internette onu arattı

Örneğin araç ile müzeye navigasyonla aranma konusunda balkan ülkelerinde her yıl gittikçe yükselen bir sayıya sahibiz.

#9
Foto - Birçok kişinin aklından bile geçmez! 9 milyon kişi internette onu arattı

Bu Troya Müzesinin kuvvetli bir müze markası olduğunu hem Türk müzeciliğinde hem Avrupa müzeciliğinde aslında çok hızlı büyüyen bir bebek gibi ve dolayısıyla markalamanın doğru yapıldığını ve önünde yürüyecek çok yol olduğunu gösteriyor.

#10
Foto - Birçok kişinin aklından bile geçmez! 9 milyon kişi internette onu arattı

Tahmin ediyorum ki, 2023 yılına geldiğimizde biz bu arama sayısında 10 milyon, 11 milyon bizim için oldukça küçük rakamlar olacak.

#11
Foto - Birçok kişinin aklından bile geçmez! 9 milyon kişi internette onu arattı

15 milyonu aşmak doğru hedefler arasında gözüküyor.”

#12
Foto - Birçok kişinin aklından bile geçmez! 9 milyon kişi internette onu arattı

Troya Müzesi'nden görüntüler...

#13
Foto - Birçok kişinin aklından bile geçmez! 9 milyon kişi internette onu arattı

Troya Müzesi'nden görüntüler...

#14
Foto - Birçok kişinin aklından bile geçmez! 9 milyon kişi internette onu arattı

Troya Müzesi'nden görüntüler...

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