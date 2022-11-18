Birçok kişinin aklından bile geçmez! 9 milyon kişi internette onu arattı

Bu Troya Müzesinin kuvvetli bir müze markası olduğunu hem Türk müzeciliğinde hem Avrupa müzeciliğinde aslında çok hızlı büyüyen bir bebek gibi ve dolayısıyla markalamanın doğru yapıldığını ve önünde yürüyecek çok yol olduğunu gösteriyor.