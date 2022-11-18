2022-11-18 11:36:08 Birçok kişinin aklından bile geçmez! 9 milyon kişi internette onu arattı
Çanakkale’de 5 bin 600 yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri girişine yaklaşık 70 milyon TL harcanarak yapılan, 12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip Troya Müzesi içerisinde 2 bin eser sergileniyor. Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin de sergilendiği Troya Müzesi, açıldığı 18 Mart 2019 tarihinden bu yana internet kullanıcılarının her geçen yıl gözdesi olmaya devam ediyor. 2019 yılında 150 bin, 2020 yılında 1 milyon kişinin internette arama motorlarında arattığı Troya Müzesi için bu rakam 2022 yılında 9 milyona ulaştı.