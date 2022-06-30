Birçok kişi bilmiyor! Havuza girenler bu haklarının farkında mı?

Havuz sorumluları genelde testkit ile Havuzun günlük ideal sonuçlarını alıyor. Ama bu yeterli değil çünkü, testkitler yardımı ile havuzun günlük sonuçları alınıyor. Havuz suyu içinde bulunan mikrop ve mikrobik özellikler taşıyan değerleri alınmıyor. Havuz suyunun akredite edilmesi ve periyodik aralıklarla bu işlemin yapılması gerekiyor. Havuz kullanımlarında ebeveynlerimizin ’de dikkat etmesi gerekiyor çünkü çocuklarımıza havuza bıraktığımızda belli dönemlerde belli aralıklarda onların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına mola vermeleri gerekiyor. Havuz şartlandırması yapıldıktan sonra suyun şartlandırması yapılması ve sonrasında havuzun uygun olup olmadığına bakmak için akredite edilmiş laboratuvarlarda sonuçların alınması gerekiyor.