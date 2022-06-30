2022-06-30 13:02:09 Birçok kişi bilmiyor! Havuza girenler bu haklarının farkında mı?
Yaz aylarının gelmesi, okulların kapanması ile sitelerde, turizm tesislerinde ve su parklarında havuzların kullanım oranının artması havuz temizliği önemini arttırdı. Periyodik olarak temizliği yapılmayan havuzlar çeşitli hastalıklara neden olurken, havuz yüzünden hastalığa yakalanan vatandaşlar, havuzdan hastalığı kaptığını belgelendirdiği takdirde site ve havuz sorumluları ciddi miktarda yaptırım ile karşılaşıyor.