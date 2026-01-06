Bir zamanların en yakışıklısıydı! Son hali yürek burktu!
Bir zamanlar Hollywood'un en yakışıklı aktörlerinden olan ABD'li aktör Mickey Rourke, son haliyle yürek burktu.
80'li ve 90'lı yıllarda Hollywood'un efsane yapımlarında rol alan dünyaca ünlü aktör Mickey Rourke, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyordu.
Şimdilerde 73 yaşında olan ünlü aktör, Los Angeles'taki evinin önünde görüntülendi.
Eski halinden eser kalmayan ünlü oyuncunun son hali, görenleri şaşkına çevirdi.
Oldukça bakımsız ve yıpranmış bir şekilde objektiflere yansıyan Rourke'un uzun süredir maddi sorunlarla mücadele ettiği ortaya çıktı.
İHTARNAME GÖNDERİLDİ Öğrenilen son bilgilere göre; Rourke'a 18 Aralık'ta kiracısı olduğu ev için ya ödeme yapması ya da evi boşaltması yönünde 3 günlük bir ihtarname gönderildi.
Ancak ünlü yıldızın, mahkeme kararına rağmen bu ihtara uymadığı öğrenildi.
Mahkeme belgelerine göre; 73 yaşındaki aktörün ev sahibine 59 bin 100 dolar kira borcu bulunuyor. Kira borcunu talep eden ev sahibi aynı zamanda, ünlü oyuncudan avukatlık ücretleri ve tazminat talebinde de bulundu.
Ünlü oyuncunun son hali kısa sürede sosyal medyada gündem olurken sevenlerinden çok sayıda destek mesajı geldi./ kaynak: haber7
