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Ekonomi
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Beklenmedik gelişme! Otomobil devi iflas etti

2024-05-15 21:04:52
Beklenmedik gelişme! Otomobil devi iflas etti

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken bu kez ünlü otomobil devinden kötü haber geldi. Dev marka iflas etti.

#1
Foto - Beklenmedik gelişme! Otomobil devi iflas etti

Dünya genelindeki ekonomik kriz bitmek bilmiyor.

#2
Foto - Beklenmedik gelişme! Otomobil devi iflas etti

Birkaç sene önce dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar önlenemiyor.

#3
Foto - Beklenmedik gelişme! Otomobil devi iflas etti

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

#4
Foto - Beklenmedik gelişme! Otomobil devi iflas etti

Rusya’da çekilen hemen hemen her filmde kullanılan dünyaca ünlü otomobil markası olan Moskviç iflas başvurusunda bulundu.

#5
Foto - Beklenmedik gelişme! Otomobil devi iflas etti

2022 yılında Fransız otomotiv şirketi Renault’ya ait Rusya’daki varlıkların Rus devletine devredildiğinin duyurulmasının ardından Moskova Belediye Başkanı, Sovyet döneminin efsanevi otomobil markası Moskviç’i yeniden üretmeyi planladıklarını ifade etmişti. Başkan‘ın açıklamalarında “uzun ve şanlı bir geçmişe sahip olduğu” belirtilen Moskviç iflasın eşiğinde.

#6
Foto - Beklenmedik gelişme! Otomobil devi iflas etti

Moskova Arbitraj Mahkemesi’nde açılan davaya göre şirket Moskviç’in kendilerine 2,5 milyon Euro’luk borcu ödemediğini ileri sürüyor.

#7
Foto - Beklenmedik gelişme! Otomobil devi iflas etti

Moskviç yönetimi ise suçlamayı kabul etmedi. Yapılan savunmada borcun fabrikanın eski sahibi Renault Rossiya firmasına ait olduğu ileri sürüldü.

#8
Foto - Beklenmedik gelişme! Otomobil devi iflas etti

Bu borcun Renault Logan modellerinin üretiminde kullanılan yedek parça ekipmanlarının tedariki kapsamındaki sözleşmeden kaynaklandığı belirtiliyor. Moskviç yetkilileri, ekipmanların tedarik edildiği ve çalışır durumda olduklarına dair gerekli belgelerin sunulmadığını öne sürüyor.

#9
Foto - Beklenmedik gelişme! Otomobil devi iflas etti

Rusya’da ünlü Moskviç marka otomobillerin seri üretimi, Fransız şirketi Renault’un Rus devletine devrederek çıktığı tesiste başlamıştı.

#10
Foto - Beklenmedik gelişme! Otomobil devi iflas etti

Üretilen ilk araç olan Moskviç 3 model crossoverların fiyatının 1,97 milyon rubleden başlayacağı duyurulmuştu.

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