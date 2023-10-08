Bir zamanlar çok popülerlerdi!

El yapımı oyuncakların daha sağlıklı olduğunu belirten oyuncak ustası Süleyman Güneş, 25 yıldır oyuncak yaparak geçimini sağladığını söyledi. Eskiden anne ve babaların oyuncaklarını kendileri yaptığını ifade eden Güneş, "El yapımı oyuncaklar kesinlikle çok sağlıklıdır. Çocuklar bu oyuncaklar ile oynarken daha güzel iletişimler kurabiliyor. Büyükler de tezgahlarımızı incelerken kendinden, geçmişlerinden bir şeyiler buluyor. Sürekli benim çocukluğumdaki oyuncağım bu, babam yapmıştı, annem yapmıştı gibi konuşmalar yaparak geçmişlerine dönüyor. Biz bu oyuncaklarda atalarımızın oyuncak kültürünü günümüzdeki çocuklara aktarmaya çalışıyoruz. Bu tezgahtaki oyuncakları gören yetişkinlerin de geçmişlerinden bir iz taşıdığını anlatması beni de mutlu ediyor" dedi.