2023-10-08 18:31:34 Bir zamanlar çok popülerlerdi!
Unutulmaya yüz tutmuş el yapımı oyuncaklar yeniden tezgahları süslüyor.
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Unutulmaya yüz tutmuş el yapımı oyuncaklar yeniden tezgahları süslüyor.
Batman'da geçmişte bez ve iplerden örgü yöntemi kullanılarak elle üretilen ancak zamanla unutulmaya yüz tutmuş oyuncaklar, yeniden oyuncakçıların tezgahlarını süslemeye başladı. Hasankeyf ilçesinde oyuncakçılar, açtığı tezgahta fabrika yapımı oyuncaklar yerine el emeği göz nuru yaptığı oyuncakları satıyor.
El yapımı oyuncakların daha sağlıklı olduğunu belirten oyuncak ustası Süleyman Güneş, 25 yıldır oyuncak yaparak geçimini sağladığını söyledi. Eskiden anne ve babaların oyuncaklarını kendileri yaptığını ifade eden Güneş, "El yapımı oyuncaklar kesinlikle çok sağlıklıdır. Çocuklar bu oyuncaklar ile oynarken daha güzel iletişimler kurabiliyor. Büyükler de tezgahlarımızı incelerken kendinden, geçmişlerinden bir şeyiler buluyor. Sürekli benim çocukluğumdaki oyuncağım bu, babam yapmıştı, annem yapmıştı gibi konuşmalar yaparak geçmişlerine dönüyor. Biz bu oyuncaklarda atalarımızın oyuncak kültürünü günümüzdeki çocuklara aktarmaya çalışıyoruz. Bu tezgahtaki oyuncakları gören yetişkinlerin de geçmişlerinden bir iz taşıdığını anlatması beni de mutlu ediyor" dedi.
Eskiden anne ve babalarının kendilerine yaptığı oyuncakları gelecek nesillere aktarmak için el yapımı oyuncak kültürünü yaşatmaya çalıştığını aktaran oyuncak ustası Feray Cihan ise oyuncakların kimyasal madde içermediklerinden dolayı sağlıklı olduğunu kaydetti.
Oynayarak büyüdükleri oyuncakları kendilerinden sonraki nesillere de aktarabilmek için bu oyuncakları yaptıklarını belirten Cihan, "Bu oyuncaklarda çocukların koparıp ağızlarına atabilecekleri, kesici, boya maddesi, herhangi bir düğme ve benzeri parçalar olmadığı için anneler, babalar hiç çekinmeden çocuklarına verebilirler.
Bu oyuncaklar tamamen doğal ürünlerden yapıldığı için çocuklara yatak arkadaşı da olabiliyor. Bu oyuncakları çocuklarına almaları için tavsiyelerde bulunuyoruz" diye konuştu.
El yapımı oyuncakların kendisine geçim kaynağı olduğunu söyleyen Semra Turan, "6 yıldır el yapımı oyuncaklar yapıp satarak geçimimi sağlıyorum. Evimde kurduğum küçük bir atölyede bunları el emeği, göz nuru ile işleyerek yapıyorum. Oyuncakları genellikle internet ve sosyal medya üzerinden satışa sunuyorum. Bu oyuncaklar tamamıyla organik ürünlerden yapılıyor" şeklinde konuştu.
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