Bir rüya gördü soluğu mezarlıkta aldı

Düzce'de Adem Karagülle (84), gördüğü rüya sonrası kendisine mezar yeri satın alıp, mezar taşını yaptırdı. Mezar taşında Karagülle'nin doğum tarihi yazarken, ölüm tarihi ise boş bırakıldı. Karagülle, "Bir gece rüyamda cama birisi tıkladı. Berat Kandili'nden bir gece sonrasıydı. 'Kalk burada ne yatıyorsun, git mezar taşını yaptırsana' dedi. Ben de bunun üzerine etkilenip kendi mezar taşımı yaptırdım" diye konuştu.