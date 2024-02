Bir rekor kırıldı! Saklı cennete akın ettiler

Mağaraya gelen ziyaretçilerin her geçen yıl arttığını söyleyen Özkan, "Önceki yıllara göre her geçen yıl ziyaretçi sayısı artmaktadır. Son iki yıl içerisinde muazzam bir ziyaretçi artışı var. Antalya’dan bu tarafa gelen yeni yolun açılması ile birlikte yerli ve yabancı turist sayısı daha da artış gösterdi. Geçin yıl ortalama 130 bin ziyaretçi ağırladık. Hedefimiz bu yıl ise 200 bin bandını yakalamak. Gelen misafirlerimiz ağırlıklı olarak yerli turistler. Yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz ise ağırlıkta Alman, Polonyalı ve Rus turistler geliyor. Şu an kış ayı olduğu için doğal olarak ziyaretçi sayısında düşüş var. Bu da hava şartlarından kaynaklanıyor. Yaz aylarında ortalama günlük ortalama 400 ziyaretçi geliyor. 2024 yılında Ocak ayında ise hava şartları el vermemesine rağmen 4 bin yerli ve yabancı ziyaretçi mağaramızı ziyaret etti. Bu yıl hedefimiz ise 200 bin ziyaretçi sayısına ulaşmayı tahmin ediyoruz" dedi.