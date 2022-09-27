  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
7
Bir metrekaresi, 17 bin 600 aracın çıkardığı karbondioksiti yok ediyor! 'Yüzen adalar' karaya oturdu

2022-09-27 16:27:50
Bir metrekaresi, 17 bin 600 aracın çıkardığı karbondioksiti yok ediyor! 'Yüzen adalar' karaya oturdu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan "yüzen adalar"ın büyük çoğunluğu, su seviyesinin azalması nedeniyle karaya oturdu.

#1
Foto - Bir metrekaresi, 17 bin 600 aracın çıkardığı karbondioksiti yok ediyor! 'Yüzen adalar' karaya oturdu

Önceki senelerde üzerinde ağaç bulunan onlarca adacığın yüzdüğü barajda, bu yıl önemli bir değişiklik gözlemleniyor. Baraj gölünde 1-2 adacığın kaldığı görülürken, su seviyesinin düştüğü bölgedeki onlarca ada ise kıyıya yakın bölgede zeminde birleşti.

#2
Foto - Bir metrekaresi, 17 bin 600 aracın çıkardığı karbondioksiti yok ediyor! 'Yüzen adalar' karaya oturdu

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AA muhabirine, hem doğal hayatı korumak hem de kentin önemli bir turizm merkezi olan yüzen adaları çok önemsediklerini söyledi.

#3
Foto - Bir metrekaresi, 17 bin 600 aracın çıkardığı karbondioksiti yok ediyor! 'Yüzen adalar' karaya oturdu

Bölgenin her geçen gün daha fazla ziyaret edilen bir merkez haline geldiğini ifade eden Turgut, şunları kaydetti:

#4
Foto - Bir metrekaresi, 17 bin 600 aracın çıkardığı karbondioksiti yok ediyor! 'Yüzen adalar' karaya oturdu

"Adaların karaya oturması, su seviyesinin düşmesi ve bütün dünyada olduğu gibi ilkim değişiklerinin sonucu. Suların özenle kullanılmaması, sulamada daha çok vahşi sulamanın devam etmesi de bu sonucu hızlandırıyor. Su seviyesi bu kadar düşmeseydi bu adacıklar da karaya oturmayacaktı. Barajın dağların arasında olması bir avantaj, dağlar yeryüzündeki hem direkler hem de su depolarıdır. Dolayısıyla buradan bu barajı besleyen su kanalları, pınarları devam ediyor. Aksi halde daha çok kuruyabilirdi."

#5
Foto - Bir metrekaresi, 17 bin 600 aracın çıkardığı karbondioksiti yok ediyor! 'Yüzen adalar' karaya oturdu

Prof. Dr. Turgut, üniversite olarak bir süredir bölgeye ilişkin çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Değerli bilim adamlarımız son 2 yılda 'yüzen adaları koruyabilir miyiz, yeniden ekosisteme dahil edebilir miyiz?' diye çalışmalar yapıyor. Yüzen adaların toplam alanı 30 dekar civarında ve bu adaların yaptığımız çalışmalar sonucunda bir metrekaresinde yaklaşık 2,7 ton karbondioksiti, toplamda da 17 bin 600 aracın çıkardığı karbondioksiti ortadan kaldırdığını gördük. Bu adalar, sırf bu yüzden bile çok önemli. Adaların korunabilmesi için Valiliğimiz, İl Özel idaresi ve Çelikhan Kaymakamlığının katkılarıyla ve İpek Yolu Kalkınma Ajansının desteğiyle bir proje geliştirdik. Proje kapsamında adaları alttan destekleyip sepet tarzı bir fileyle sarmak istiyoruz. Böylelikle adaların karaya vurmaması için bir destek oluşturmuş olacağız. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

#6
Foto - Bir metrekaresi, 17 bin 600 aracın çıkardığı karbondioksiti yok ediyor! 'Yüzen adalar' karaya oturdu

Vatandaşları su kullanım konusunda uyaran Turgut, "Su kaynaklarımızı gelecek nesillerimize bırakacak şekilde kullanmamız gerekmekte. Su en değerli materyalimizdir. Susuz hayat olmaz, buraları korumak zorundayız." dedi.

Dünya

"Türk askeri ülkemizde" diyerek ekledi: Korkuyoruz!

"Türk askeri bizim ülkemizde" diyerek KKTC'yi kendi toprakları gibi göstermeye kalkan Rum kesimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, "Ege D..
İmamoğlu’ndan Bizans’ı diriltme plânı
Gündem

İmamoğlu’ndan Bizans’ı diriltme plânı

2019 yerel seçimleri sonrası başkanlık koltuğuna oturduğunda Yunan medyasının övgülerine mazhar olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadim şehir..
Mersin'de polisevine silahlı saldırı! Bakan Soylu acı haberi duyurdu
Gündem

Mersin'de polisevine silahlı saldırı! Bakan Soylu acı haberi duyurdu

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırı hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda bi..
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusu!
Siyaset

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusu!

Üstad Kadir Mısıroğlu'nun sevenleri, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bakan Soylu'dan flaş karar
Gündem

Bakan Soylu'dan flaş karar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırının ardından Mersin'e hareket etti.

ASELSAN ve TOGG ile işbirliği! Çip krizine yerli çare
Ekonomi

ASELSAN ve TOGG ile işbirliği! Çip krizine yerli çare

Dünyada çip krizi patlak verirken Türkiye'den önemli bir atak geldi. İzmirli girişimci, ASELSAN ve TOGG firmalarıyla dünyada toplamda 500 mi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23