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Bir ısırık alan, biiznillah 100 yaşını görüyor! Japonlar bundan günde yarım kilo yiyor! Resmen A, B, C, D, E vitamini fabrikası

2024-03-03 13:07:01
Bir ısırık alan, biiznillah 100 yaşını görüyor! Japonlar bundan günde yarım kilo yiyor! Resmen A, B, C, D, E vitamini fabrikası

Sadece bir ısırığı bile 100 yaşını görmeye yetiyor! Japonların en sevdiği sebze. Günde 5 öğün hatta yarım kilo yiyorlar. İşte ömrünüze ömür katacak içerisinde A,B,C,D,E vitaminlerini barındıran o şifa fabrikası sebze

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Foto - Bir ısırık alan, biiznillah 100 yaşını görüyor! Japonlar bundan günde yarım kilo yiyor! Resmen A, B, C, D, E vitamini fabrikası

Uzun yaşamın sırlarını arayan bilim insanları ve beslenme uzmanları, Japonya’nın Okinawa bölgesinde yaşayan insanların diyetlerindeki mor renkli tatlı patatese dikkat çekiyor. Bu bölge, dünya genelinde en uzun yaşayan insanların bulunduğu yerlerden biri olarak biliniyor ve yerel halkın beslenme alışkanlıkları, uzun ömürlülüğün anahtarını barındırıyor olabilir. Okinawa diyetinin temelini oluşturan ve “imo” olarak da bilinen bu mor tatlı patates, yüksek sağlık ve uzun yaşam oranlarıyla ünlü. Araştırmalar, Okinawa’da yaşayan 90 yaş ve üzeri bireylerin günde ortalama yarım kilo bu besini tükettiğini ortaya koyuyor. Ancak mor patates yalnızca lezzetli bir seçenek değil, aynı zamanda sağlık açısından da birçok fayda sunuyor. Mor tatlı patatesin içerdiği antosiyaninler, hücrelerin mikroskobik düzeyde sağlıklı kalmasına yardımcı olan güçlü antioksidanlar. Uzman Diyetisyen Chaitra Sandeep, bu besinin hücre duvarlarını kaplayarak zararlı mikroplara ve patojenlere karşı koruyucu bir bariyer görevi gördüğünü belirtiyor. Ayrıca, mor patates, diğer nişastalı gıdalara kıyasla daha uzun süre tokluk hissi sağlayan iyi bir lif kaynağı.

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Foto - Bir ısırık alan, biiznillah 100 yaşını görüyor! Japonlar bundan günde yarım kilo yiyor! Resmen A, B, C, D, E vitamini fabrikası

Eşi benzeri olmayan sebze, günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 500’ünü tek bir fincanda karşılayarak dikkat çekiyor. Ayrıca, genellikle yüksek yağlı gıdalarda bulunan C ve E vitaminleri gibi antioksidan ve antiinflamatuar vitaminler açısından zengin. B6 vitamini, folat, tiamin ve riboflavin gibi B vitaminleri bakımından da zengin olan mor tatlı patates, fincan başına 700 mg’dan fazla potasyum içeriyor. Bu, kan basıncını düşürmeye yardımcı olarak sodyumun zararlı etkilerini ortadan kaldırabilir. Okinawa’daki insanlar, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yanı sıra düzenli fiziksel aktivite, iyi bir sosyal yaşam ve olumlu bir zihinsel tutumla da uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürüyorlar. Bu, dünyanın dört bir yanından uzmanların ve sağlık bilincine sahip bireylerin dikkatini çekiyor ve mor tatlı patates, uzun ömürlülüğün sırrını çözmede önemli bir rol oynuyor.

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