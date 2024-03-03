Bir ısırık alan, biiznillah 100 yaşını görüyor! Japonlar bundan günde yarım kilo yiyor! Resmen A, B, C, D, E vitamini fabrikası

Uzun yaşamın sırlarını arayan bilim insanları ve beslenme uzmanları, Japonya’nın Okinawa bölgesinde yaşayan insanların diyetlerindeki mor renkli tatlı patatese dikkat çekiyor. Bu bölge, dünya genelinde en uzun yaşayan insanların bulunduğu yerlerden biri olarak biliniyor ve yerel halkın beslenme alışkanlıkları, uzun ömürlülüğün anahtarını barındırıyor olabilir. Okinawa diyetinin temelini oluşturan ve “imo” olarak da bilinen bu mor tatlı patates, yüksek sağlık ve uzun yaşam oranlarıyla ünlü. Araştırmalar, Okinawa’da yaşayan 90 yaş ve üzeri bireylerin günde ortalama yarım kilo bu besini tükettiğini ortaya koyuyor. Ancak mor patates yalnızca lezzetli bir seçenek değil, aynı zamanda sağlık açısından da birçok fayda sunuyor. Mor tatlı patatesin içerdiği antosiyaninler, hücrelerin mikroskobik düzeyde sağlıklı kalmasına yardımcı olan güçlü antioksidanlar. Uzman Diyetisyen Chaitra Sandeep, bu besinin hücre duvarlarını kaplayarak zararlı mikroplara ve patojenlere karşı koruyucu bir bariyer görevi gördüğünü belirtiyor. Ayrıca, mor patates, diğer nişastalı gıdalara kıyasla daha uzun süre tokluk hissi sağlayan iyi bir lif kaynağı.