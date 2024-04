Popstar yarışmasına katılmasıyla adını duyuran ve bir döneme damgasını vuran Bayhan'ın son hali gündem oldu. Yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturmak için kamera karşısına geçen Bayhan'ın görüntüsü, tanıyanları şaşırttı. İngilizce olarak seslendirdiği "Unchained Melody" şarkısıyla öne çıkan Bayhan, bu kez de "Fly Me to the Moon" performansıyla ses getirdi.