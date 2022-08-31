  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
"Bir devrim evvelâ devrimi devirecek" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müthiş açılış

2022-08-31 20:18:08
"Bir devrim evvelâ devrimi devirecek" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müthiş açılış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

#1
Foto - "Bir devrim evvelâ devrimi devirecek" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müthiş açılış

Erdoğan, Deniz ve Hava Harp Okulu Komutanlıkları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sonrasında yerleşke içindeki Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılış törenine katıldı.

#2
Foto - "Bir devrim evvelâ devrimi devirecek" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müthiş açılış

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin tarafından okunan duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırlı olması temennisinde bulunarak caminin açılışını gerçekleştirdi.

#3
Foto - "Bir devrim evvelâ devrimi devirecek" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müthiş açılış

Açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da katıldı.

#4
Foto - "Bir devrim evvelâ devrimi devirecek" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müthiş açılış

Ayrıca Bakan Akar’ın davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Sultan Kemaleddinov, Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Akylbek İbraev ve Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Albay Hamdan Karşıyev de açılışta hazır bulundu.

#5
Foto - "Bir devrim evvelâ devrimi devirecek" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müthiş açılış

Bu müthiş açılış Necip Fazıl Kısakürek'in 'Müjde' şiirindeki "Ve bir devrim, evvela devrimi devirecek" ifadelerini akıllara getirdi. İşte o şiir: O gün bir kanlı şafak, gökten üflenen ateş; Birden, dağın sırtında atlılar belirecek. Atlılar put şehrine gediklerden girecek; Bir şehir ki, orada insan ayak üstü leş. Yalnız iman ve fikir; ne sevgili ne kardeş; Bir akıl gelecek ki, akıllar delirecek. Ve bir devrim, evvela devrimi devirecek. Her şey birbirine denk, her şey birbirine eş. Fertle toplum arası kalkacak artık güreş; Herkes tek tek sırtına toplumu bindirecek. Gökler iki şakkolmuş haberi bildirecek. Müjdeler olsun size; doğdu batmayan güneş!

LeBron James kimdir? LeBron James nereli kaç yaşında, boyu kaç? LeBron James hayatı...
Spor

LeBron James kimdir? LeBron James nereli kaç yaşında, boyu kaç? LeBron James hayatı...

LeBron James, normal sezon kariyerindeki sayı toplamını 36 bin 947'ye çıkararak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin 2. en skorer oyuncus..
Cübbeli Ahmet Hoca kararını duyurdu: Senelerdir yedim yuttum ama artık başka çare bulamadım
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca kararını duyurdu: Senelerdir yedim yuttum ama artık başka çare bulamadım

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kendisine hakaret eden herkese dava açtığını ve milyonları bulan bir kazanç..
Rusya'dan Türkiye'ye büyük ihanet! Komşu itiraf etti
Gündem

Rusya'dan Türkiye'ye büyük ihanet! Komşu itiraf etti

Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300'lerin Türk savaş uçaklarına yönelik tacizinin ardından Yunan basınından skandal bir itiraf geldi. Yunan ba..
'Atatürk'le aldatmanın bu kadar ucuzu'
Siyaset

'Atatürk'le aldatmanın bu kadar ucuzu'

Provokasyon konusunda üstün başarılar gösteren Ümit Özdağ bu sefer çalışma alanı olarak camilere göz dikti. Kendi söylevlerinden de bilindiğ..
Dünyada çok az sayıda ülkede var! Türkiye başardı
Teknoloji

Dünyada çok az sayıda ülkede var! Türkiye başardı

Türkiye'nin katmanlı hava savunma sisteminin en büyük parçası yerli "S-400" olarak nitelendirilen SİPER ile tamamlanacak.
Ukrayna
Teknoloji

Ukrayna "KIZILELMA" için motor teslimatlarına devam ediyor

Baykar Teknoloji Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ukrayna’nın savaşa rağmen "KIZILELMA Muharip İnsansız Uçak Sistemi" için motorların teslima..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23