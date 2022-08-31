"Bir devrim evvelâ devrimi devirecek" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müthiş açılış

Bu müthiş açılış Necip Fazıl Kısakürek'in 'Müjde' şiirindeki "Ve bir devrim, evvela devrimi devirecek" ifadelerini akıllara getirdi. İşte o şiir: O gün bir kanlı şafak, gökten üflenen ateş; Birden, dağın sırtında atlılar belirecek. Atlılar put şehrine gediklerden girecek; Bir şehir ki, orada insan ayak üstü leş. Yalnız iman ve fikir; ne sevgili ne kardeş; Bir akıl gelecek ki, akıllar delirecek. Ve bir devrim, evvela devrimi devirecek. Her şey birbirine denk, her şey birbirine eş. Fertle toplum arası kalkacak artık güreş; Herkes tek tek sırtına toplumu bindirecek. Gökler iki şakkolmuş haberi bildirecek. Müjdeler olsun size; doğdu batmayan güneş!