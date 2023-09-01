Bir çok hastalığın çaresi limondaymış: Doktor önerdi, yeniden tescillendi! Bak sen şuna, inanılmazı başardı

6- Demir eksikliğini önler! Yediğiniz besinlerde yeterince demir bulunmuyorsa, zamanla demir eksikliği ortaya çıkar. Limonda demir bulunur. Öte yandan limon, yiyeceklerdeki demir emilimini arttırır. 7- Kanser riskini azaltır! Yapılan bir araştırmada meyve ve sebze ağırlıklı beslenmenin bazı kanser türlerini engellediği görüldü. Henüz kanıtlanmasa da araştırmalar turunçgillerin kanserin önüne geçtiğini öneriyor. 8- Kötü nefes! Nefesiniz kokuyorsa sorun etmeyin. Limon ile bundan kurtulabilirsiniz. Doktor Harold Katz, limonlu su ile gargara yapmanın kötü ağız kokusunu geçirdiğini söylüyor. Buna katkı sağlayan şey ise sitrik asit. 9- Sindirimi güçlendirir! Limonların 10’da 1’ini karbonhidratlar oluşturur Limonda en çok bulunan fiber pektindir. Kolaylıkla çözünebilen bu lif sağlığınıza iyi gelir ve sindirimi düzenler. Limondaki liflerden faydalanabilmek için kabuğunu da tüketmeniz gerekiyor. En iyi yöntemse limonu ikiye böldükten sonra suda kaynatmak ve ılık halde o suyu içmek. 10- Kolesterolü düşürür! Yapılan araştırmalarda, limonda bulunan diosmin ve hesperidin isimli maddelerin kolesterolü düşürdüğü görüldü.