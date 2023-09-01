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Bir çok hastalığın çaresi limondaymış: Doktor önerdi, yeniden tescillendi! Bak sen şuna, inanılmazı başardı

2023-09-01 21:55:44
Bir çok hastalığın çaresi limondaymış: Doktor önerdi, yeniden tescillendi! Bak sen şuna, inanılmazı başardı

Limonlar sayısız faydalarına rağmen yeterince ilgi görmüyorlar. Limon C vitamini, B vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir içermekle kalmıyor. Aynı zamanda hem antioksidan özelliğine sahip hem de lif dolu. Ama insanlar daha çok soda içerken sodaya limon ekletiyor. Ama aslında soda ile değil su ile içseniz çok daha faydalı. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun böbrek taşını düşüren çay tarifi şöyle:

#1
Foto - Bir çok hastalığın çaresi limondaymış: Doktor önerdi, yeniden tescillendi! Bak sen şuna, inanılmazı başardı

Eğer sabahlarınıza limonlu su içerek başlarsanız, her şeyden önce güne kendinize taze hissederek başlayacaksınız. Vücudunuzu kötü maddelerden arıtacak ve sindirim sistemine yardımcı olacak. Bu bir bardak limonlu suyu içmeyi, günlük bir alışkanlık haline getirdiğinizde, sağlığınızı nasıl olumlu etkileyeceğini sanırım anlamışsınızdır. Zaten siz de limon suyunun faydalarını öğrendikten sonra hemen her gün limon suyu içmek isteyeceksiniz.

#2
Foto - Bir çok hastalığın çaresi limondaymış: Doktor önerdi, yeniden tescillendi! Bak sen şuna, inanılmazı başardı

Limon ne kadar faydalı? Daha önce limonlu cheesecake yemişsinizdir. Salataya tat vermesinin yanında limon tatlılara da yakışır. Üstelik hem tadı hoş hem de faydalı olan ender şeylerdendir. Limonda ne var? Limonda potasyum, C vitamini, lif, protein, karbonhidrat ve çeşitli mineraller bulunur. Limondaki C vitamini ve biyoflavonoid ismindeki madde özellikle damar duvarlarına çok iyi gelir.

#3
Foto - Bir çok hastalığın çaresi limondaymış: Doktor önerdi, yeniden tescillendi! Bak sen şuna, inanılmazı başardı

1- Kalori yakımı! Fitness uzmanı Jackie Warner, günde bir kez limonlu su içmenin ekstra 100 kalori yakmanızı sağladığını söylüyor. Üstelik limondaki pektin lifi tok hissetmenizi sağlayarak uzun vadede kilo vermenizi sağlar. 2- Kardiyovasküler rahatsızlıkları önler! Limon, potasyum açısından zengindir. Potasyumun kalbe ve kaslara olan katkısı herkesçe bilinir. Üstelik tansiyonu dengeler. İskandinav beslenme uzmanı Magus Nylander, limonda bulunan antioksidanların, kardiyovasküler rahatsızlıkların önüne geçtiğini savunuyor. 3- Sinir sistemini güçlendirir! Limon, soğuk algınlığına yakalanma riskinizi düşürür. Limonlu ılık suyun üşütmeye iyi geldiği bilinir. Limonun antiseptik özelliği burun ve boğazdaki şişmeyi engeller. 4- Yağ yakımını hızlandırır! Araştırmalar su içmenin yağ yakımını hızlandırdığını kanıtlıyor. Doktor Shilpi Agarwal, yağ yakımını daha fazla hızlandırmak isteyenlere limonlu su içmeyi öneriyor. 5- Böbrek taşı oluşumunu engeller! Böbreklerinizde tuz konsantrasyonu artınca zamanla böbrek taşı denen şeyler oluşur. İdrar miktarını ve pH değerini arttıran sitrik asit böbrek taşı oluşumunun önüne geçer. Yapılan araştırmalar, daha önce böbrek taşı düşüren kişilerin günde 100 ml limonlu su içmesi halinde, vücutlarında bir daha böbrek taşı oluşmayacağını öneriyor.

#4
Foto - Bir çok hastalığın çaresi limondaymış: Doktor önerdi, yeniden tescillendi! Bak sen şuna, inanılmazı başardı

6- Demir eksikliğini önler! Yediğiniz besinlerde yeterince demir bulunmuyorsa, zamanla demir eksikliği ortaya çıkar. Limonda demir bulunur. Öte yandan limon, yiyeceklerdeki demir emilimini arttırır. 7- Kanser riskini azaltır! Yapılan bir araştırmada meyve ve sebze ağırlıklı beslenmenin bazı kanser türlerini engellediği görüldü. Henüz kanıtlanmasa da araştırmalar turunçgillerin kanserin önüne geçtiğini öneriyor. 8- Kötü nefes! Nefesiniz kokuyorsa sorun etmeyin. Limon ile bundan kurtulabilirsiniz. Doktor Harold Katz, limonlu su ile gargara yapmanın kötü ağız kokusunu geçirdiğini söylüyor. Buna katkı sağlayan şey ise sitrik asit. 9- Sindirimi güçlendirir! Limonların 10’da 1’ini karbonhidratlar oluşturur Limonda en çok bulunan fiber pektindir. Kolaylıkla çözünebilen bu lif sağlığınıza iyi gelir ve sindirimi düzenler. Limondaki liflerden faydalanabilmek için kabuğunu da tüketmeniz gerekiyor. En iyi yöntemse limonu ikiye böldükten sonra suda kaynatmak ve ılık halde o suyu içmek. 10- Kolesterolü düşürür! Yapılan araştırmalarda, limonda bulunan diosmin ve hesperidin isimli maddelerin kolesterolü düşürdüğü görüldü.

#5
Foto - Bir çok hastalığın çaresi limondaymış: Doktor önerdi, yeniden tescillendi! Bak sen şuna, inanılmazı başardı

Günde 1 bardak için böbrekler temizleniyor! İbrahim Saraçoğlu önerdi! BÖBREK TAŞINI DÜŞÜREN ÇAY TARİFİ! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun böbrek taşını düşüren çay tarifi şöyle: İlk olarak 150 ml klorsuz suyu kaynatın. Kaynayan suyun içine 2-3 gram kurutulmuş avokado yaprağı ilave edin. Ardından 8 dakika boyun kaynatın ve demlemeye bırakın. BÖBREKLERE İYİ GELEN 5 İÇECEK! doğal içeceklerle böbreklerimize destek olabiliriz. Aydinlik.com.tr' nin derlediği bilgilere göre; İşte böbreklere iyi gelen 5 içecek: 1. Su: Böbrek sağlığı için en önemli içecek sudur. Yeterli miktarda su içmek, böbreklerin atık maddeleri temizlemesine ve vücutta sıvı dengesini sağlamasına yardımcı olur. Günde en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterin. 2. Yeşil çay: Yeşil çay, böbrek sağlığı için faydalı bir içecektir. Antioksidanlar bakımından zengin olan yeşil çay, böbreklerin fonksiyonlarını destekler ve böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Günde 1-2 fincan yeşil çay tüketmeyi deneyin.

#6
Foto - Bir çok hastalığın çaresi limondaymış: Doktor önerdi, yeniden tescillendi! Bak sen şuna, inanılmazı başardı

3. Nar suyu: Nar suyu, böbrekler için harika bir içecektir. Antioksidanlarla dolu olan nar suyu, böbreklerin temizlenmesine yardımcı olur ve böbrek taşı riskini azaltabilir. Taze sıkılmış nar suyu tercih edin ve günde bir bardak tüketmeye çalışın. 4. Limonlu su: Limonlu su, böbrek sağlığını desteklemek için kullanılan doğal bir içecektir. Limon, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olur ve böbrek taşı oluşumunu engelleyebilir. Bir bardak suya yarım limon sıkarak limonlu su hazırlayabilirsiniz. 5. Elma sirkesi: Elma sirkesi, böbrek sağlığı için faydalı bir içecek olarak bilinir. Elma sirkesi, idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olabilir ve böbrek taşı riskini azaltabilir. Bir bardak suya bir çay kaşığı elma sirkesi ekleyerek içebilirsiniz.

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