2023-09-01 21:55:44 Bir çok hastalığın çaresi limondaymış: Doktor önerdi, yeniden tescillendi! Bak sen şuna, inanılmazı başardı
Limonlar sayısız faydalarına rağmen yeterince ilgi görmüyorlar. Limon C vitamini, B vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir içermekle kalmıyor. Aynı zamanda hem antioksidan özelliğine sahip hem de lif dolu. Ama insanlar daha çok soda içerken sodaya limon ekletiyor. Ama aslında soda ile değil su ile içseniz çok daha faydalı. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun böbrek taşını düşüren çay tarifi şöyle: