2024-07-21 11:06:34 Bir başka açıdan Lozan! “Yurtta sulh, cihanda sulh” mu? “Hazır ol cenge ister isen sulh u salâh”mı?
Gazetemiz yazarlarından Mustafa Armağan “Toprakların sahibi Osmanlı Devleti idi ama müzakereler Ankara’daki hükümetin temsilcileriyle yürütülmüştü. Bu işte bir gariplik yok muydu?” diye sorduğu yazısında Lozan görüşmelerini masaya yatırınca, ister istemez “Yurtta sulh, cihanda sulh” mu? “Hazır ol cenge ister isen sulh u salâh”mı? Soruları da gündeme geldi. İşte ilgiyle okuyacağınız o yazı…