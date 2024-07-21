Bir başka açıdan Lozan! “Yurtta sulh, cihanda sulh” mu? “Hazır ol cenge ister isen sulh u salâh”mı?

Hep haklı çıkma ve bunu sağlamak için karşısındakini suçlama alışkanlığı var aydınımızın. Kolayına öyle geliyor da ondan. Kolayımıza geldiği için hüküm veriyor ve işi bitiriyoruz. Oysa düşünmek zahmetli iştir ve başkalarını suçlamak yerine kendini sorgulamayı gerektirir. Bu olay saçma görünüyorsa yanlış düşünen ben olamaz mıyım? Bu temel soruyu kendisine sormayan birinin aydıncılık oynaması kadar komik bir sahne tasavvur olunamaz. Kafamız basmıyor olamaz mı? Basmıyor da nitekim. Çünkü bilmiyoruz işin iş yüzünü. Bilmediğimiz için yorumlarımız da tabii ki karavana olacak.