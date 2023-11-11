2023-11-11 10:26:36 Bir bardağında yağlar sarsılıyor! En hızlı kilo verdiren detoks suyu tarifi! Sabah akşam içebilirsiniz
Kilo vermenin ilk yolu sağlıklı çalışan bir sindirim sistemi. Detoks suyu metabolizmayı hızlı çalıştırır. Buna uygun bir beslenme şeklini de uygulamak gerekiyor. Peki hızlı kilo verdiren detoks suyu nasıl yapılır? Mısır püslükü, kiraz sapı ve dahası... Hızlı kilo verdirne bitkilerden bazıları. Peki yağları parçalayan detoks suyu nasıl yapılır? HIZLI KİLO VERMENİZE YARDIMCI ÖDEMSAVAR DETOKS SUYU TARİFİ • Malzemeler: • 1 tutam hibiskus • 1 tutam kiraz sapı • 1 tutam mısır püskülü • 1 litre su • Yapılışı: • 1 litre suyu kaynatın ve bir sürahiye ya da şişeye dökün. • Kaynar suyun üzerine hibiskus, kiraz sapı ve mısır püskülünü ekleyin. • Karışımın demlenmesi için yaklaşık 5 dakika bekleyin. • Ardından bu ödemsavar detoks suyunu gün boyunca tüketebilirsiniz.