Bir bakan tekrar bakıyor! Türk tarihine ışık tutuyor

Prof. Dr. Tahsin Parlak tarafından tespit edilen insan biçimli taş heykel, bölgedeki en önemli erken dönem Türk izlerinden birini olarak ifade ediliyor. Taş heykel, Orta Asya-Anadolu ilişkilerine ışık tutacak özelliğe sahip. Özellikle kemerden alta kalan kısımda herhangi bir işleme bulunmuyor. Heykelin baş kısmında kabartma olarak yapılan oldukça iri gözler ve açık olarak tasvir edilen ağız dikkat çekiyor. Kollar, hemen gözlerin sağ ve solundan aşağı doğru uzatılmış, sağ kol kalın olarak başlayıp, dirsekte bir kıvrım yaptıktan sonra aşağı doğru uzanmakta ve parmaklarla son buluyor. Sol kol ise heykelin ön kısmına doğru uzanarak sağ ele doğru uzanmakta ve belirgin olarak görülen parmaklarla son buluyor. Heykelin baş kısmı ise alt kısmına göre daha geniş.