Bir an bile yüzüne bakmayacağımız karbonatın faydaları! İşte cildinizi canlı tutan, gözaltında problemi silen...

Her seferinde pastaya bir tatlı kaşığı katmak için koca bir paket aldığımız karbonatın aslında bilseniz ne çok faydası var. Hayatınızı kolaylaştıran karbonat bakın vücudunuza nasıl güzel şeyler yapıyor. 1. Kendi diş macununuzu yapmak sandığınızdan daha kolay! İçinde ne olduğunu bilmediğimiz bir çok ürünü kullanıyoruz. Zaman zaman da buna zorunda kalıyoruz ama evde yapabileceklerimizi evde yapmak hem sağlığımız hem ekonomimiz açısından iyi olabilir. 5 Y.K karbonat ve 4 Y.K hindistan cevizi yağına dilediğiniz bir esanstan 10-15 damla (nane, portakal, çilek) karıştırın. Son olarak da içerisine tercih ettiğiniz oranda toz ya da sıvı tatlandırıcı koyun. Bütün malzemeleri bir macun olana kadar karıştırın. Bir kavanoz içerisinde saklayın.