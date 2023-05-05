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Kadın - Aile
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Bir an bile yüzüne bakmayacağımız karbonatın faydaları! İşte cildinizi canlı tutan, gözaltında problemi silen...

2023-05-05 22:52:03
Bir an bile yüzüne bakmayacağımız karbonatın faydaları! İşte cildinizi canlı tutan, gözaltında problemi silen...

Karbonat denilince aklıma sadece ama sadece pasta yapmak geliyor diyenler olsa da hepimizin bilmesi gereken farklı detaylar var. Mutfaklarda hamur işlerinin kabarması ve kahvenin köpürmesi için kullanılan karbonat, temizlik malzemesi olarak da kullanılıyor. Karbonatın faydaları, karbonat nedir, karbonatın cilde faydaları, vücuda faydaları nelerdir... İşte karbonatın ilginç kullanımları

#1
Foto - Bir an bile yüzüne bakmayacağımız karbonatın faydaları! İşte cildinizi canlı tutan, gözaltında problemi silen...

Her seferinde pastaya bir tatlı kaşığı katmak için koca bir paket aldığımız karbonatın aslında bilseniz ne çok faydası var. Hayatınızı kolaylaştıran karbonat bakın vücudunuza nasıl güzel şeyler yapıyor. 1. Kendi diş macununuzu yapmak sandığınızdan daha kolay! İçinde ne olduğunu bilmediğimiz bir çok ürünü kullanıyoruz. Zaman zaman da buna zorunda kalıyoruz ama evde yapabileceklerimizi evde yapmak hem sağlığımız hem ekonomimiz açısından iyi olabilir. 5 Y.K karbonat ve 4 Y.K hindistan cevizi yağına dilediğiniz bir esanstan 10-15 damla (nane, portakal, çilek) karıştırın. Son olarak da içerisine tercih ettiğiniz oranda toz ya da sıvı tatlandırıcı koyun. Bütün malzemeleri bir macun olana kadar karıştırın. Bir kavanoz içerisinde saklayın.

#2
Foto - Bir an bile yüzüne bakmayacağımız karbonatın faydaları! İşte cildinizi canlı tutan, gözaltında problemi silen...

Gargara Yapmak! Ağız temizliğinin 3 ana maddesi vardır. 1) Diş macunu 2) Diş ipi 3) Gargara Ne mutlu ki karbonat bunlardan 2 tanesini bize bedavaya yapabiliyor. 60 ml su içerisine 1/8 T.K karbonat ve deniz tuzu katın. Ardından içerisine birkaç damla nane esansı ekleyin ve karıştırın. Bu karışım marketten aldığınız gargaralardan hem daha sağlıklı hem daha ucuz.

#3
Foto - Bir an bile yüzüne bakmayacağımız karbonatın faydaları! İşte cildinizi canlı tutan, gözaltında problemi silen...

terlemek başınıza bela oluyorsa çözümü işte burada! Her sabah duş alıp evden çıkıyorsunuz ama daha yolun yarısına gelmeden burnunuza kötü kokular gelmeye başlıyorsa bunun nedeni koltuk altlarınızda bakteri oluşması olabilir. En güzel antiseptiklerden biri de karbonat. Duştan çıktıktan önce biraz karbonatı pamuğa döküp koltuk altlarınıza uygularsanız kokuyu emecektir.

#4
Foto - Bir an bile yüzüne bakmayacağımız karbonatın faydaları! İşte cildinizi canlı tutan, gözaltında problemi silen...

Cildinizi yenileyecek tek şeyin karbonat olması çok güzel değil mi? Yüz için olan birçok peeling'in ana maddesi karbonattır. Bunun nedeni ise hem bakteri öldürücü yapıya sahip olması hem de suda kolay erimemesidir. Yüzünüzü ve ellerinizi ıslatın. Ardından avucunuzun içerisine bir miktar karbonat dökün ve ellerinizi ovuşturarak bir macun kıvamına getirin. Dairesel hareketler ile yüzünüze sürün birkaç dakika sonra yıkayın. Yüzünüz pırıl pırıl ve yumuşacık olacak.

#5
Foto - Bir an bile yüzüne bakmayacağımız karbonatın faydaları! İşte cildinizi canlı tutan, gözaltında problemi silen...

O sinekler... onedio'ya göre:Sinek ısırıklarının kaşıntısını en güzel alan şey birkaç damla su ve karbonat karışımı. Bu karışımı kaşınan yere sürdüğünüzde kaşındı birkaç dakika içerisinde yok olacak. Yanıklar! Ev kazalarının birçoğu mutfakta geçiyor ve bunların da pek çoğu yanıklardan oluşuyor. Tabii ki çok ciddi bir yanıktan bahsetmiyorum ancak, hafif bir yanık vakasında yapmanız gereken buzlu suyun içerisine karbonat atmak. Ardından bir peçete ya da bezi bu su ile ıslatıp yanan yerinize koymak. Sızı dinene kadar işlemi tekrarlayabilirsiniz.

#6
Foto - Bir an bile yüzüne bakmayacağımız karbonatın faydaları! İşte cildinizi canlı tutan, gözaltında problemi silen...

Şampuanın ana maddesi karbonat! Kuru şampuan hepimizin anlık kurtarıcılarından bilirim. Emin olun yapması gidip almasından daha kolay. Eşit miktarlarda mısır nişastası ve karbonatı karıştırın. İçerisine dilediğiniz miktarda ve istediğiniz kokuda bir yağ ekleyin. İyice karıştırın. İşte hazır! Ilık banyo suyunuza karbonat katmanız hem cilt sorunlarının önüne geçiyor hem de psikolojik olarak siz rahatlatıyor. Bir bebeğin en büyük huysuzluk kaynağı pişik olmuş poposudur. Bu nedenle ne onlar ne de siz huzursuz olun diye size bir formülüm var. Bebeğinizin banyo suyuna 3 Y.K kadar karbonat atın bu onu rahatlatacaktır.

#7
Foto - Bir an bile yüzüne bakmayacağımız karbonatın faydaları! İşte cildinizi canlı tutan, gözaltında problemi silen...

Mide yanmalarında hemen ilaçlara koşmayın. Evet bir çok ilaç şıp diye mide yanmanıza çözüm olabiliyor ama vücudunuza da bir o kadar zararlılar. Onlar yerine ilk olarak daha doğal yöntemlere başvurabilirsiniz. Yarım bardak su içerisine yarım tatlı kaşığı karbonat katıp karıştırın ve için. Mide yanmanızı tıpkı ilaçlar gibi hemen geçirecek. Dünyanın en kötü işkenceleri sıralamasında ilk 10'a girecek şeylerden biri de burun tıkanıklığı. Ne yaparsanız yapın açılmayan burnunuz için biraz karbonat ve tuzu su ile karıştırıp kendi burun damlanızı yapabilirsiniz. Bütün gün ayakta çalışanlar iyi bilir her akşam eve geldiklerinde ayaklarında oluşan sızlamayı... İşte bunun için kendinize bir ayak banyosu hazırlayın. Biraz ılık su içerisine karbonat atarak ayaklarınızı en az yarım saat bekletin.

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