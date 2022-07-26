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Aktüel
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Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanıldı 1 çay kaşığı tüketmek yeterli

2022-07-26 09:51:27
Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanıldı 1 çay kaşığı tüketmek yeterli

Şu an dünyada 70 bin kilo metrekare üzeri bir ekim alanına sahip. Doğal şifa deposu ama çoğu kişi faydalarından habersiz. Kalp, felç, kanser ve diyabet riskini azaltıyor. Uyarıcı etkisiyle yorgunluğu gideriyor ve vücuda dinçlik veriyor. Bir çay kaşığı tüketildiğinde bile içerdiği besin değerleri sayesinde vücudun demir ihtiyacını karşılıyor. İdrar söktürücü etkisi olduğu gibi hazmı kolaylaştırıyor. Hipoglisemik etkisiyle kötü kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor. B ve C vitaminlerini de içeriyor. İşte faydaları saymakla bitmeyen o besin...

#1
Foto - Çikolata, vücudunuza ihtiyacı olan magnezyumu vermenin en iyi yoludur. Bunun dışında çikolata, vücudun demir eksikliğini de giderir, çikolatanın bir çay kaşığı kadarının içinde vücudunuzun demir ihtiyacının yüzde 10'u bulunur.

Çikolata, vücudunuza ihtiyacı olan magnezyumu vermenin en iyi yoludur. Bunun dışında çikolata, vücudun demir eksikliğini de giderir, çikolatanın bir çay kaşığı kadarının içinde vücudunuzun demir ihtiyacının yüzde 10'u bulunur.

#2
Foto - Çinko, immün sistem için çok önemlidir ve çikolata ve kakaoda bulunur. Çinko, hastalıklarla savaşır, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve stresi azaltır. Bütün bunların yanında çikolata, B ve C vitaminlerini de içerir.

Çinko, immün sistem için çok önemlidir ve çikolata ve kakaoda bulunur. Çinko, hastalıklarla savaşır, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve stresi azaltır. Bütün bunların yanında çikolata, B ve C vitaminlerini de içerir.

#3
Foto - Kakao, günümüzde kronik hale dönüşen stresle mücadeleye karşı en yararlı element olan potasyumu içinde barındırır.

Kakao, günümüzde kronik hale dönüşen stresle mücadeleye karşı en yararlı element olan potasyumu içinde barındırır.

#4
Foto - Eğer mutsuz hissettiğiniz bir dönemdeyseniz ve sürekli acıkıyorsanız kilo almanızın en önemli sebeplerinden biri bu durumsa kakao tüketmeyi deneyin. Kakao mutluluk hissi veren hormonların salgılanmasını sağlayarak iştahı kontrol altında tutar.

Eğer mutsuz hissettiğiniz bir dönemdeyseniz ve sürekli acıkıyorsanız kilo almanızın en önemli sebeplerinden biri bu durumsa kakao tüketmeyi deneyin. Kakao mutluluk hissi veren hormonların salgılanmasını sağlayarak iştahı kontrol altında tutar.

#5
Foto - Mayalar tarafından 4 bin yıl önce ilaç olarak kullanılan kakao, çok sayıda vitamin ve mineral barındırdığı için şifa kaynağı olarak kabul ediliyor.

Mayalar tarafından 4 bin yıl önce ilaç olarak kullanılan kakao, çok sayıda vitamin ve mineral barındırdığı için şifa kaynağı olarak kabul ediliyor.

#6
Foto - Vücuttaki iltihaplanmayı önleyerek, kanserle savaşır.

Vücuttaki iltihaplanmayı önleyerek, kanserle savaşır.

#7
Foto - Kakaonun içinde bulunan antioksidanlar kanserle mücadelede en önemli etkiyi oynarken, yeşil çaya oranla üç kat daha fazla antioksidan madde içeriyor.

Kakaonun içinde bulunan antioksidanlar kanserle mücadelede en önemli etkiyi oynarken, yeşil çaya oranla üç kat daha fazla antioksidan madde içeriyor.

#8
Foto - Zengin bir kalsiyum kaynağı olan kakao, güçlü kemiklerin oluşmasını sağlar.

Zengin bir kalsiyum kaynağı olan kakao, güçlü kemiklerin oluşmasını sağlar.

#9
Foto - Kakao, büyük miktarda bakır içeriyor. Bakır, vücudun demiri absorbe etmesine yardımcı oluyor. Bu da cilde, damarlara ve dokulara faydalı oluyor. Bağışıklık ve üreme sistemi için faydalı demir ve çinko kakaoda bolca mevcut.

Kakao, büyük miktarda bakır içeriyor. Bakır, vücudun demiri absorbe etmesine yardımcı oluyor. Bu da cilde, damarlara ve dokulara faydalı oluyor. Bağışıklık ve üreme sistemi için faydalı demir ve çinko kakaoda bolca mevcut.

#10
Foto - Toz haline getirilerek suyla kaynatılıp içilebildiği gibi, pasta, kek ve çeşitli tatlıların imalatında da geniş miktarda kullanılan kakao, böbreklerde su ve tuzun emilmesini engelleyerek idrarı arttırır.

Toz haline getirilerek suyla kaynatılıp içilebildiği gibi, pasta, kek ve çeşitli tatlıların imalatında da geniş miktarda kullanılan kakao, böbreklerde su ve tuzun emilmesini engelleyerek idrarı arttırır.

#11
Foto - Vücutta yer alan iç organ kaslarını gevşeterek damar tıkanıklıklarını engeller, bronşları genişletir.

Vücutta yer alan iç organ kaslarını gevşeterek damar tıkanıklıklarını engeller, bronşları genişletir.

#12
Foto - Uyarıcı etkisiyle yorgunluğu giderir ve vücuda dinçlik verir.

Uyarıcı etkisiyle yorgunluğu giderir ve vücuda dinçlik verir.

#13
Foto - Yağı sayesinde güneşin zararlı ışınlarının engellenmesi amacıyla cilde sürülerek güneş yağı olarak kullanılır. Ayrıca, yumuşatıcı özelliği sayesinde cilt çatlaklarına pamukla sürülerek faydalanılır.

Yağı sayesinde güneşin zararlı ışınlarının engellenmesi amacıyla cilde sürülerek güneş yağı olarak kullanılır. Ayrıca, yumuşatıcı özelliği sayesinde cilt çatlaklarına pamukla sürülerek faydalanılır.

#14
Foto - Çikolatadan faydalanmak istiyorsanız tüketeceğiniz ürünün kakao oranına dikkat etmelisiniz.

Çikolatadan faydalanmak istiyorsanız tüketeceğiniz ürünün kakao oranına dikkat etmelisiniz.

#15
Foto - Çikolata, moralinizi yükselterek vücudunuzun hastalıklara karşı savaşmasına da yardımcı olur. Depresyon ve moralsizliğin, vücudun bağışıklık sistemini düşürdüğü bilinmektedir.

Çikolata, moralinizi yükselterek vücudunuzun hastalıklara karşı savaşmasına da yardımcı olur. Depresyon ve moralsizliğin, vücudun bağışıklık sistemini düşürdüğü bilinmektedir.

#16
Foto - Çikolata ise içindeki çinko, B vitaminleri, magnezyum ve kimyasallar sayesinde vücudunuzun iyi hormonlar salgılamasını sağlar. Ayrıca çikolata, yağsız protein içerir ve bu protein, immün sisteminizi stresten, antioksidan eksikliğinden ve depresyondan korur.

Çikolata ise içindeki çinko, B vitaminleri, magnezyum ve kimyasallar sayesinde vücudunuzun iyi hormonlar salgılamasını sağlar. Ayrıca çikolata, yağsız protein içerir ve bu protein, immün sisteminizi stresten, antioksidan eksikliğinden ve depresyondan korur.

#17
Foto - Kan şekerinizi dengelemede en önemli besinlerden biri çikolatadır ve bunun yanında insülin seviyenizi de düşürür. Fakat unutmayın, bunu sağlayan şekerli, sütlü çikolata değil, kakao ve bitter çikolatadır.

Kan şekerinizi dengelemede en önemli besinlerden biri çikolatadır ve bunun yanında insülin seviyenizi de düşürür. Fakat unutmayın, bunu sağlayan şekerli, sütlü çikolata değil, kakao ve bitter çikolatadır.

#18
Foto - Sağlıklı vücut, enerji doludur ve kakao da enerjinizi doğal yollarla arttırmak için mükemmel bir tercihtir. İçeriğindeki magnezyum size hem enerji verir hem de içindeki doğal uyarıcılar sayesinde vücudun birkaç saat sonra halsizleşmesini engeller.

Sağlıklı vücut, enerji doludur ve kakao da enerjinizi doğal yollarla arttırmak için mükemmel bir tercihtir. İçeriğindeki magnezyum size hem enerji verir hem de içindeki doğal uyarıcılar sayesinde vücudun birkaç saat sonra halsizleşmesini engeller.

#19
Foto - Yüksek tansiyon stres, kalp hastalıklarına, sindirim problemlerine, uykusuzluktan akneye hatta bağışıklık sistemini düşürmeye kadar pek çok şeye neden olur.

Yüksek tansiyon stres, kalp hastalıklarına, sindirim problemlerine, uykusuzluktan akneye hatta bağışıklık sistemini düşürmeye kadar pek çok şeye neden olur.

#20
Foto - Çikolata ise, içeriğindeki magnezyum ve kimyasallar sayesinde vücudu sakinleştirir ve tansiyonunuzu düşürerek hastalıklara karşı vücudunuzu korur.

Çikolata ise, içeriğindeki magnezyum ve kimyasallar sayesinde vücudu sakinleştirir ve tansiyonunuzu düşürerek hastalıklara karşı vücudunuzu korur.

#21
Foto - Flavonol, vücudunuzda olması gereken bir antioksidandır. Bitter çikolatada ve çiğ kakaoda bolca bulunan flavonol, vücuda giren, immün sisteminize saldıran toksik işgalcilerle savaşır ve sağlığınızı korur. Tıkanmış atardamarlar, kalp hastalıklarına neden olur ve immün sisteminizi zayıflatırlar. Çikolata ise, kalp hastalıklarına neden olan, tıkanmış atardamarları açar ve sağlıklı kalmanızı sağlar.

Flavonol, vücudunuzda olması gereken bir antioksidandır. Bitter çikolatada ve çiğ kakaoda bolca bulunan flavonol, vücuda giren, immün sisteminize saldıran toksik işgalcilerle savaşır ve sağlığınızı korur. Tıkanmış atardamarlar, kalp hastalıklarına neden olur ve immün sisteminizi zayıflatırlar. Çikolata ise, kalp hastalıklarına neden olan, tıkanmış atardamarları açar ve sağlıklı kalmanızı sağlar.

#22
Foto - Bilim adamlarının Kızıl derili “Cuna” kabilesi üzerinde yaptıkları araştırmalara göre, haftada 40 fincan kakao içen kabile bireyleri, kakaonun içinde bulunan etken madde 'epicatechin' sayesinde Panama’da yaşayan diğer halklardan daha uzun yaşamakta ve ileriki yaşlar da Alzheimer hastalığına da yakalanmamaktalar. Kabilenin çoğunluğunun doğumdan ölüme kadar içtiği tek şey kakao.

Bilim adamlarının Kızıl derili “Cuna” kabilesi üzerinde yaptıkları araştırmalara göre, haftada 40 fincan kakao içen kabile bireyleri, kakaonun içinde bulunan etken madde 'epicatechin' sayesinde Panama’da yaşayan diğer halklardan daha uzun yaşamakta ve ileriki yaşlar da Alzheimer hastalığına da yakalanmamaktalar. Kabilenin çoğunluğunun doğumdan ölüme kadar içtiği tek şey kakao.

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