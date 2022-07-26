Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanıldı 1 çay kaşığı tüketmek yeterli

Şu an dünyada 70 bin kilo metrekare üzeri bir ekim alanına sahip. Doğal şifa deposu ama çoğu kişi faydalarından habersiz. Kalp, felç, kanser ve diyabet riskini azaltıyor. Uyarıcı etkisiyle yorgunluğu gideriyor ve vücuda dinçlik veriyor. Bir çay kaşığı tüketildiğinde bile içerdiği besin değerleri sayesinde vücudun demir ihtiyacını karşılıyor. İdrar söktürücü etkisi olduğu gibi hazmı kolaylaştırıyor. Hipoglisemik etkisiyle kötü kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor. B ve C vitaminlerini de içeriyor. İşte faydaları saymakla bitmeyen o besin...