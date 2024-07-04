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Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi

2024-07-04 09:36:11
Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı.

#1
Foto - Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi

Kaza, Bingöl-Solhan Karayolu yüzen adalar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 34 FA 2698 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı.

#2
Foto - Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Solhan ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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