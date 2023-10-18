Bin derde deva! Tam bir C vitamini deposu

Kurucakol köyündeki kadınlar ise kolları sıvayarak köyün kırsal alanlarında, yüksek dağlarında olgunlaşmış kuşburnuları ağaçlardan toplayarak kış için hazırlıklara başladılar. Dikenli dallardan toplanılan kuşburnunun zorlu mesaisinde kadınlar ellerine geçirdikleri eldivenlerle dikenlerden korunarak kovalarca kuşburnu topladılar. Asıl zor işin kuşburnunun toplandıktan sonra başladığına değinen köy sakinlerinden Ayşe Toprak, "Kuşburnu sezonumuz başladı. Şimdi tam da kuşburnu mevsimi. Kuşburnular ağacımızda gördüğünüz gibi ne kadar güzel duruyorlar. Bunları topluyoruz, içlerinde olgunlaşmamışlar varsa onları olgunlaşsın diye güneşin altında bekletiyoruz. Tandırda ateşte bir güzel pişiriyoruz. Piştikten sonra eziyoruz daha sonra katılaşana kadar kaynatıyoruz ve reçelini, marmelatını yapıyoruz. Ardından sıcak sıcak kavanozlara koyuyoruz kışın alıp alıp tüketiyoruz. Ayrıca Bayburt'a has tatlı çorbayı da kuşburnuyla yapıyoruz. Buğdayla pişiriyoruz, içine üzümünü, kayısısını, eriğini diğer malzemelerini atıyoruz kışın sıcak sıcak sobanın başında çorbamızı tüketiyoruz. Kuşburnu her derde derman, her hastalığa şifadır, bolca tüketmek lazım" ifadelerini kullandı.