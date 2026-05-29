Bilimsel verilerle açıklandı! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 şehri
Bilimsel kriterlere göre Türkiye'nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 şehri belli oldu. İşte o iller...
Karaman: Hem eski haritada V. derece alan içinde yer alması hem de güncel haritada en düşük sismik ivmeye sahip olmasıyla listenin başında gelir.
Aksaray: Tuz Gölü havzasının jeolojik yapısı içinde, büyük sismik ivme üretecek diri fay hatlarının uzağında yer alır.
Niğde: Büyük tarihsel kırılmaların yaşandığı ana hatlardan uzakta, sismik riski en zayıf İç Anadolu illerindendir.
Sinop: Karadeniz sahil şeridinde yer alan kent, hem eski bölge haritasında hem de yeni ivme haritasında en güvenli açık renkli tonlardadır.
Giresun: Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın sismik etki alanının kuzeyinde kalması sebebiyle sahilde tehlikesi oldukça düşüktür.
Rize: Bölgesel jeolojik yapısı ve durağan karakteriyle modern haritada düşük sismik tehlike grubundadır.
Trabzon: Doğu Karadeniz masif özelliklerine yakınlığı ve diri fay hatlarına mesafesi nedeniyle ivme değerleri minimum seviyelerdedir.
Kırklareli: Trakya'nın sismik açıdan en hareketsiz masif kütlelerinden biri üzerinde yer alarak listeye girmektedir.
Edirne: Kuzey Anadolu kırık sisteminin yıkıcı etki alanı dışında, Ergene havzasında güvenli sismik profilini korur.
Nevşehir: Kapadokya bölgesinin jeolojik formasyonuyla uyumlu olarak, il merkezinde risk üretecek aktif bir diri fay barındırmaz.
