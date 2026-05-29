  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Buzulların altında akılalmaz keşif! Tam 158 karatlık dev servet bulundu Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Bilimsel verilerle açıklandı! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 şehri Yaz kabusu geri döndü: Ölü sayısı 3'e yükseldi! Siyonistlerin gizlemeye çalıştığı gerçek: Kendi pisliklerinde boğuluyorlar... İsrail adım adım çöküyor! Brent petrolde yangın sönüyor mu? Ateşkes beklentisi fiyatları düşürdü Dokunmanın bedeli servet: Koruma altındaki ayı gülü Eflani'de çiçek açtı! Bu köyde 1 kişi yaşıyor: İşte bayramda bile boş kalan köyler!
Gündem
11
Yeniakit Publisher
Bilimsel verilerle açıklandı! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 şehri
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bilimsel verilerle açıklandı! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 şehri

Bilimsel kriterlere göre Türkiye'nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 şehri belli oldu. İşte o iller...

#1
Foto - Bilimsel verilerle açıklandı! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 şehri

Karaman: Hem eski haritada V. derece alan içinde yer alması hem de güncel haritada en düşük sismik ivmeye sahip olmasıyla listenin başında gelir.

#2
Foto - Bilimsel verilerle açıklandı! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 şehri

Aksaray: Tuz Gölü havzasının jeolojik yapısı içinde, büyük sismik ivme üretecek diri fay hatlarının uzağında yer alır.

#3
Foto - Bilimsel verilerle açıklandı! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 şehri

Niğde: Büyük tarihsel kırılmaların yaşandığı ana hatlardan uzakta, sismik riski en zayıf İç Anadolu illerindendir.

#4
Foto - Bilimsel verilerle açıklandı! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 şehri

Sinop: Karadeniz sahil şeridinde yer alan kent, hem eski bölge haritasında hem de yeni ivme haritasında en güvenli açık renkli tonlardadır.

#5
Foto - Bilimsel verilerle açıklandı! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 şehri

Giresun: Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın sismik etki alanının kuzeyinde kalması sebebiyle sahilde tehlikesi oldukça düşüktür.

#6
Foto - Bilimsel verilerle açıklandı! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 şehri

Rize: Bölgesel jeolojik yapısı ve durağan karakteriyle modern haritada düşük sismik tehlike grubundadır.

#7
Foto - Bilimsel verilerle açıklandı! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 şehri

Trabzon: Doğu Karadeniz masif özelliklerine yakınlığı ve diri fay hatlarına mesafesi nedeniyle ivme değerleri minimum seviyelerdedir.

#8
Foto - Bilimsel verilerle açıklandı! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 şehri

Kırklareli: Trakya'nın sismik açıdan en hareketsiz masif kütlelerinden biri üzerinde yer alarak listeye girmektedir.

#9
Foto - Bilimsel verilerle açıklandı! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 şehri

Edirne: Kuzey Anadolu kırık sisteminin yıkıcı etki alanı dışında, Ergene havzasında güvenli sismik profilini korur.

#10
Foto - Bilimsel verilerle açıklandı! İşte Türkiye’nin deprem riski en düşük ve en güvenli 10 şehri

Nevşehir: Kapadokya bölgesinin jeolojik formasyonuyla uyumlu olarak, il merkezinde risk üretecek aktif bir diri fay barındırmaz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Fil Rotem" öldürüldü!
Gündem

“Fil Rotem” öldürüldü!

İsrail terör ordusu sivil katliamı yaparken çektiği dans videolarıyla kutlama yapan ve sosyal medyada “Fil Rotem” olarak tanınan Rotem Yanai..
TOMA'ya zarar veren okul müdür yardımcısı cezasını buldu
Gündem

TOMA'ya zarar veren okul müdür yardımcısı cezasını buldu

İzmir'de TOMA'ya zarar veren okul müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "Şahsın..
Şırnak Türk Eğitim-Sen’de resmi hesaptan utanç verici skandal: Eğitim camiası ayağa kalktı!
Gündem

Şırnak Türk Eğitim-Sen’de resmi hesaptan utanç verici skandal: Eğitim camiası ayağa kalktı!

​Eğitim çalışanlarının haklarını korumak ve topluma örnek olmakla mükellef bir sendikanın resmi kurumsal hesabı, adeta bir skandal merkezine..
Son dakika koduyla duyuruldu: ABD ile İran anlaştı
Gündem

Son dakika koduyla duyuruldu: ABD ile İran anlaştı

Ünlü medya kuruluşu Axios, ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığını ve Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini duyurdu...
Putin'den 4 ülkeye çağrı: Muazzam sonuçlar doğurabilir
Dünya

Putin'den 4 ülkeye çağrı: Muazzam sonuçlar doğurabilir

Rusya lideri Vladimir Putin, Avrasya Ekonomi Birliği (AEB) ülkelerine yapay zeka alanında birlikte çalışma çağrısında bulundu. Putin, "Bu al..
Fransa'dan terör devleti İsrail'e çağrı!
Dünya

Fransa'dan terör devleti İsrail'e çağrı!

Fransa lideri Macron, terör devleti İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik devam eden kanlı saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23