Bilim kurgu filmi değil gerçek! Dakikalar içinde şehirlerarası seyahat imkanı

Hiperloop kapsülleri, yolcu ve yük taşımak üzere özel olarak tasarlanmış araçlar. Kapsüller, genellikle aerodinamik bir yapıda olup maksimum hız ve güvenlik için ileri teknoloji donanımlara sahip. Kapsüllerin içinde yolcuların rahat etmesi için ise çeşitli konfor unsurları da düşünülmüş. Kapsüllerin iç tasarımı, yolcuların rahat bir yolculuk yapabilmesi için ergonomik koltuklar, geniş pencereler ve multimedya sistemleri ile donatılmış. Güvenlik açısından ise yüksek hızlara rağmen minimum türbülans ve sarsıntı ile yolculuk yapılması hedeflenmiş. Acil durumlarda devreye girecek çeşitli güvenlik mekanizmaları da mevcut.