Bilim insanlarının kanını donduran inceleme! Ortaya çıkan sonuç şok etti

Bilim adamları 1,45 milyon yıllık incik kemiğini incelemesiyle korkunç bir sonuca ulaştı. İlk insanların birbirlerini kestiği ve muhtemelen yediği düşünülüyor. Bilim insanları KNM-ER 741 olarak bilinen 1,45 milyon yıllık incik kemiğini fosilini incelemesi sonrası kan donduran bir gerçekle karşılaştı. Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden bir paleoantropolog olan Briana Pobiner liderliğindeki bilim adamlarından oluşan bir ekip, "erken bir Pleistosen postkraniyal (kafatası olmayan herhangi bir fosil) üzerinde tanımlanan ilk (ve bugüne kadarki) kesik izlerini" buldu.