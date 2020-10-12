Bilim insanları uyardı: Saatli bomba gibi her an patlayabilir

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO) ise, patlamaya bir önlem olarak yanardağ için havacılık renk kodunu yeşilden sarıya yükseltti. IMO tarafından yapılan açıklamada, “Birden fazla veri kümesi artık Grímsvötn yanardağının bir huzursuzluk düzeyine ulaştığını gösteriyor” denildi. Bilim insanları Grímsvötn’da, 2011 yılında olduğu gibi, yaklaşık olarak yüzyılda sadece bir kez büyük patlama yaşandığını belirtiyor bu nedenle gelecek patlamanın uçuşlarda sınırlı kesintilere neden olması bekleniyor. Ancak, uzmanlar olası şiddetli bir patlamaya karşı yanardağ çevresindeki analizlerini sürdürüyor.