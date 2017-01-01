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Bilgi yarışmasına ailesinin zoruyla katıldı, 2. soruda elendi

  • Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 797. bölümünde yarışan Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü öğrencisi Aleyna Nur Ergül yarışmaya ailesinin zoruyla katıldığını itiraf etti. 19 yaşındaki Aleyna, yarışmadaki hedefinin 15.000 TL'lik ödül olduğunu belirtti ama 2. soruda elendi.

  • Yarışmaya ailesinin zoruyla katılan 19 yaşındaki Aleyna Nur Ergül, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü öğrencisi. Aleyna'yı yarışmaya katılması için zorlayan anne ve yengesi evde tüm soruları bildiğini, burada da başaracağını söyledi ama genç kız heyecanına yenik düştü. Hızlı cevap vermeye çalışan yarışmacı 2. soruda yanlış şıkkı tercih ederek 0 TL ile yarışmadan ayrıldı. İşte Aleyna'ya sorulan sorular cevapları ve yanıtları..

  • Bilgi yarışmasına ailesinin zoruyla katıldı, 2. soruda elendi

  • Bilgi yarışmasına ailesinin zoruyla katıldı, 2. soruda elendi

  • Bilgi yarışmasına ailesinin zoruyla katıldı, 2. soruda elendi

  • Bilgi yarışmasına ailesinin zoruyla katıldı, 2. soruda elendi

  • Bilgi yarışmasına ailesinin zoruyla katıldı, 2. soruda elendi

  • Bilgi yarışmasına ailesinin zoruyla katıldı, 2. soruda elendi

  • Bilgi yarışmasına ailesinin zoruyla katıldı, 2. soruda elendi

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